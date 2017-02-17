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17 февраля 2017
Дороги
В Балабанове Администрация будет искать причину провала
К таким мерам местные власти решили прибегнуть, чтобы установить причину постоянных провалов асфальта на ул. Лесной. За последние два года на одном и том же отрезке дороги муниципалитет несколько раз успел отремонтировать покрытие после проседания грунта.
Несмотря на то, что профессиональной оценки еще не было, руководство города выдвигает две версии, которые могут быть причинами проблемы. Одна из них уходит в не столь далекое прошлое, когда инвестор, впоследствии ушедший из города, проложил по улице Лесной новый трубопровод. Впоследствии, из-за некачественно проведенных работ по благоустройству, посреди дорожного полотна начали появляться ямы разной глубины.
Однако в январе 2016 года на сопредельной территории, рядом с бывшим рестораном «Истья» произошел порыв трубы холодного водоснабжения. Тогда аварию ГП «Калугаоблводоканал» устранял больше недели. Но и после завершения работ у самих сотрудников водного хозяйства не было уверенности, что старые трубы, засыпанные землей, больше не доставят хлопот. А потому сохраняется опасность того, что вода просачивается сквозь подземные порывы и подмывает грунт под асфальтом автодороги.
Администрации Балабанова предстоит установить истинную причину аварийного состояния не так давно отремонтированной дороги, чтобы устранить проблему и прекратить ежегодно тратить деньги на латание одного и того же участка.
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