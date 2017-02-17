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Анатолий Артамонов встретился в Обнинске с роботами

17 февраля 2017
Образование


Анатолий Артамонов встретился в Обнинске с роботами

Губернатор Калужской области, который приехал сегодня на отчет главы города Владислава ШАПШИ перед общественностью побывал с осмотром на ряде обнинских объектов.

Заехал он в том числе и в школу №12, а именно в мастерскую робототехники.

Анатолий Дмитриевич с интересом посмотрел, как ребята готовятся к региональному этапу всемирной олимпиады роботов. Также ему показали расположенные здесь новейшие электронные устройства и инновационное оборудование, среди которого был 3D-принтер. Однако губернатора это скорее расстроило, чем обрадовало, на что он незамедлительно обратил внимание директора Агентства инновационного развития Калужской области Анатолия СОТНИКОВА.

- Это же промышленный принтер! У нас есть формула: если мы это не профинансируем, произойдет ли катастрофа? Если нет, то мы не покупаем, - заявил губернатор. - Надо чтобы сначала чтобы что-то заработало, а потом покупать то, чего не хватает. А не так, что купили, а потом начинаем пристраивать.

Как объяснил ему Анатолий Сотников, это оборудование было приобретено еще до того, как он возглавил агентство, при том купили его еще в 2010 году, когда ситуация в экономике была не столь тяжелая, как сегодня.

Дальше Анатолий Дмитриевич отправился на урок технологии, где помог одному из учеников припаять провод к электронной плате. Для работы мальчик использовал жидкость желтого цвета, которая заинтересовала Анатолия Дмитриевича.

- А что это - вода или что-то еще? - спросил Артамонов.

- Я не знаю из чего состоит эта жидкость, - пояснил мальчик.

Главу региона настолько заинтересовало название вещества, что он обратился к другим детям, которые ему объяснили, что это флюс, предназначенный для улучшения пайки.

В заверения осмотра губернатор сделал с ребятами коллективную фотографию, после чего продолжил объезд по городу.
 
 
 
Автор новости: Константин Еременко

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