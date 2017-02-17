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Отчет Владислава Шапши перед населением прошел на одном дыхании

17 февраля 2017
Власть


Отчет Владислава Шапши перед населением прошел на одном дыхании

Для того, чтобы услышать рассказ о том, как Обнинск прожил прошлый год, горожане пришли сегодня в Дом ученых.

Глава обнинской администрации Владислав ШАПША, сумел показать себя настоящим хозяином города, задав тон задушевной беседы формальному мероприятию. Владислав Валерьевич умело оперировал цифрами, одновременно освещая в докладе самые важные вопросы, которые волнуют горожан.

Экономические трудности, конечно, не могли не отразиться на бюджете города, поэтому финансовый год Обнинск закончил с дефицитом в 55 миллионов рублей. Однако администрация первого наукограда смогла и минимизировать расходы, не ввязываясь в большие амбициозные проекты, а так же сэкономив на конкурсах 50 миллионов рублей.

По словам Шапши, в прошлом году в Обнинске было введено рекордное количество нового жилья, таких темпов строительства в городе не было никогда за шестьдесят лет, и в текущем году обороты в этой сфере снижать не будут.

Но больше всего обнинцев конечно интересовало выполнение таких социальных обязательств, как переселение из ветхих и аварийных домов. Предвосхищая вопросы, которые могли посыпаться из зала, Владислав Шапша сразу сказал, что город не забыл о взятых обязательствах, и будет строить дом, чтобы переселить людей из двух домов по улице Киевский и дома по улице Менделеева, признанного аварийным.

- Мы договорились, что мы найдем участок, мы эту работу проделали и в конце прошлого года объявили конкурс на строительство этого дома, в конце марта результаты станут известны, есть компании, который проявили интерес к строительству дома, и мы свои обязательства перед 200 жителями домов выполним, - пообещал глава обнинской администрации.

Так же будет построено два дома для переселения людей из трех деревянных домов по улице Комсомольской. Первый дом для этих целей застройщик планирует ввести в эксплуатацию во втором квартале этого года, второй в следующем году.

Обретут новое жилье и жители одиннадцати брусчаток на поселке Мирный. В этом году первый многоквартирный дом будет достроен и в него переселятся все те, кто живет в «бараках» на поселке.

Обнинцы задали Владиславу Шапше множество вопросов, на которые он ответил достаточно откровенно. После такого двухчасового общения, люди покидая Дом ученых, уходили в приподнятом настроении и с мыслью, что городская администрация продолжит и дальше вместе с горожанами делать все возможное на благо нашего города.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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