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Анатолий Артамонов назвал Обнинск инновационной столицей региона

17 февраля 2017
Власть


Анатолий Артамонов назвал Обнинск инновационной столицей региона

На отчете главы обнинской администрации перед населением сегодня присутствовали члены областного Правительства и лично глава Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

После завершения речи Владислава ШАПШИ, к микрофону вышел Анатолий Дмитриевич. Губернатор положительно оценил работу обнинской администрации и горожан в прошлом году, и обозначил пути развития Обнинска на будущее.

-Обнинск - это инновационная столица нашего региона, и именно таким будет путь дальнейшего развития города. И безусловно при привлечении инвестиций в развитии экономики, мы прежде всего будем размещать здесь те проекты, которые бы требовали образованных людей, которые бы повышали требования к молодым людям, чтоб они лучше учились в школах, чтоб они стремились получить более качественное образование и тогда мы будем оставаться наукоградом. Если только мы в другую сторону крен сделаем, очень быстро можно свалиться. Ни в коем случае этого допускать нельзя, - подчеркнул губернатор региона Анатолий Артамонов.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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