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18 февраля 2017
Общество
В «Атаке» опять атакуют покупаталей
Жители Обнинска и соседних районов очень полюбили сеть магазинов «Атак».
Цены там вполне доступные, ассортимент товаров широкий. И все бы ничего, если бы не хамское поведение некоторых охранников этого супермаркета, которые время от времени обвиняют в краже ни в чем неповинных людей. И особенно много нареканий по этому поводу к малоярославецкому «Атаку», расположенному по улице Кирова, 1.
Вчера там произошел неприятный инцидент. Охранник подошел к одному из покупателей – молодому человеку по имени Александр, и заявил, что тот днем раньше, покупая у них энергетический напиток, одну из банок спрятал к себе в рукав. Охранник продемонстрировал парню видеосъемку, на которой ничего подобного видно не было. Но настойчиво требовал у молодого человека деньги за еще одну банку этого напитка. Александр потребовал вызвать полицию и заявил, что напишет жалобу о том, что его оклеветали. После этого охранник от него отстал. Стражей порядка он вызывать почему-то отказался. Интересно, почему?
Зато хамоватый мужчина вышел вслед за обескураженным покупателем и с крыльца магазина, уже на улице, кричал ему вслед оскорбления. Парень долго не мог успокоиться от такой наглости. Позже, придя в себя, он сам позвонил в полицию и спросил, может ли написать по этому поводу заявление на охранника. Но там посоветовали изложить все произошедшее в жалобную книгу и позвонить в головной офис «Атака». К сожалению, туда он так и не дозвонился: по указанным на сайте телефонам никто так и не ответил.
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