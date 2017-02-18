Обнинск
Новости
В «Атаке» опять атакуют покупаталей

18 февраля 2017
Общество


В «Атаке» опять атакуют покупаталей

Жители Обнинска и соседних районов очень полюбили сеть магазинов «Атак».

Цены там вполне доступные, ассортимент товаров широкий. И все бы ничего, если бы не хамское поведение некоторых охранников этого супермаркета, которые время от времени обвиняют в краже ни в чем неповинных людей. И особенно много нареканий по этому поводу к малоярославецкому «Атаку», расположенному по улице Кирова, 1.

Вчера там произошел неприятный инцидент. Охранник подошел к одному из покупателей – молодому человеку по имени Александр, и заявил, что тот днем раньше, покупая у них энергетический напиток, одну из банок спрятал к себе в рукав. Охранник продемонстрировал парню видеосъемку, на которой ничего подобного видно не было. Но настойчиво требовал у молодого человека деньги за еще одну банку этого напитка. Александр потребовал вызвать полицию и заявил, что напишет жалобу о том, что его оклеветали. После этого охранник от него отстал. Стражей порядка он вызывать почему-то отказался. Интересно, почему?

Зато хамоватый мужчина вышел вслед за обескураженным покупателем и с крыльца магазина, уже на улице, кричал ему вслед оскорбления. Парень долго не мог успокоиться от такой наглости. Позже, придя в себя, он сам позвонил в полицию и спросил, может ли написать по этому поводу заявление на охранника. Но там посоветовали изложить все произошедшее в жалобную книгу и позвонить в головной офис «Атака». К сожалению, туда он так и не дозвонился: по указанным на сайте телефонам никто так и не ответил.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 56
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Общество» и по тэгам #супермаркет, #охранник, #хамство:


16 февраля 2017

Обнинские «парламентарии» не решились «раскрашивать» календарь
Накануне обнинским депутатам в рамках комитета по законодательству и местному самоуправлению предстояло...
15 февраля 2017

Чиновники просят обнинцев сообщать им о рекламе наркотиков
Реклама наркотических средств, а точнее телефонных номеров, по которым можно «заказать» дурманящие смеси,...
15 февраля 2017

Обнинцев опять «разводят»!
Неизвестно, что движет предпринимателями, которые звонят по телефону и предлагают всевозможные услуги,...
16 февраля 2017

Обнинские пенсионеры не согласны с губернатором
Высказывание калужского губернатора Анатолия АРТАМОНОВА, заявившего на одном из заседаний, что в бедности...
14 февраля 2017

Обнинские предприятия сокращают работников
Жители Обнинска жалуются на то, что на многих предприятиях города идет сокращение штатов. И в городском...
14 февраля 2017

Жители боровских деревень выскажутся по вопросу расширения границ Обнинска
В Обнинске и Боровском районе началось бурное обсуждение предстоящего консультативного опроса (с 12 по...
13 февраля 2017

Директор «Олимпа» не считает криминальной встречу голых парней с уборщицами в мужской раздевалке!
Весьма пикантная жалоба поступила в редакцию нашего портала от жителя Обнинска. Он рассказал, что столкнулся...
13 февраля 2017

В Обнинском МФЦ начали выдавать права
С 1 февраля во всех МФЦ Калужской области можно поменять водительские права в связи с окончанием срока...
9 февраля 2017

В обнинской налоговой инспекции сменилось руководство
Приказ о назначении исполняющего обязанности руководителя «обнинской налоговой» восьмого февраля подписал...
10 февраля 2017

Сельские депутаты призывают жителей совхоза «Боровский» не отдавать земли Обнинску
В сельском поселении Совхоз «Боровский» пошла волна протеста против передачи земель нескольких населенных...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.