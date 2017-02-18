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В Обнинске может рухнуть балкон

18 февраля 2017
ЖКХ


В Обнинске может рухнуть балкон

Пришедшие вчера на прием к министру строительства и ЖКХ Калужской области Алексею ШИГАПОВУ жители Обнинска рассказали, что в их доме на проспекте Ленина, 58 в любой момент может обвалиться аварийный балкон.

А пока он постепенно осыпается и внушает хозяевам квартиры вполне понятный страх. Ведь если те же сосульки можно сбить, то с балконом такой номер не пройдет. Тут нужно принимать кардинальные меры, о чем жильцы неоднократно просили свою управляющую компанию «Комфорт». И даже подали на нее в суд, который выиграли. Однако заставить эту фирму привести в порядок балкон, оказалось невозможным. Она к тому времени обанкротилась.

– Этих «комфортов» ведь много по городу, – объяснили министру жители. – И нужно отличать ООО «Комфорт» от ООО УК «Комфорт». Одна из этих компаний разорилась, а другая пока работает. Есть еще и другие. Но дело в том, что в один «прекрасный» день наш балкон просто рухнет.

Алексей Борисович поручил решить этот вопрос руководителю Государственной жилищной инспекции Руслану САИДОВУ.
 
 
 
Автор новости: Инна Емелина

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