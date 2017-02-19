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19 февраля 2017
ЖКХ
Экс-депутат поблагодарил Стрельцова за хорошую уборку города
Месяц назад в Обнинске разгорелся настоящий скандал, по поводу уборки снега с городских территорий. Отзвуки этой истории достигли даже областного центра, где чиновники Правительства настоятельно рекомендовали обнинской администрации провести работу над ошибками.
Учитывая, что эта зима стала первой у заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства Дмитрия СТРЕЛЬЦОВА, многие усомнились, а может ли он эффективно руководить коммунальным комплексом? В общем, упреков в адрес коммунальщиков, Дмитрий Сергеевич выслушал много, а слов благодарности, даже когда острота проблемы была снята так и не дождался.
Этот пробел восполнил экс-депутат городского Собрания Николай ВОРОБЬЕВ, пришедший в минувшую пятницу, на прием к одному из областных министров. В кабинете так же присутствовал и Дмитрий Стрельцов, к которому и обратился Николай Витальевич: -Вам большое спасибо за уборку города, очень хорошо все.
Главный коммунальщик города поблагодарил экс-парламентария за такие слова. Остается только надеяться, что такой «пряник» станет стимулом к еще более качественной уборке города.
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