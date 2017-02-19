В Спас-Загорье из-за бюрократии нет автобусной остановки!

В пятницу на прием к заместителю министра дорожного хозяйства Калужской области Сергею ГОРБАЧЕВУ, проходившей в обнинской администрации пришла жительница села Спас-Загорье.Как рассказала посетительница, они с 2012-гогода ведут переговоры с чиновниками, чтобы в их населенном пункте появилась автобусная остановка, но пока результата нет.Несколько лет назад положение людей было и того хуже, большинство селян работают в Обнинске, а транспортного сообщения с первым наукоградом не было вообще. Вернуть автобус людям помог Президент России Владимир ПУТИН, к которому обратились селяне.Однако поскольку официальной автобусной остановке в их селе нет, то каждый раз, когда люди едут домой, они полагаются лишь на добрую волю водителя, который может остановиться у Спас-Загорья, а может и проехать мимо.Решить проблему людей обещали при очередном расширении Киевского шоссе, но когда оно будет и будет ли вообще не понятно. При чем люди не сидят сложа руки, и нашли уже участок где может быть расположен остановочный павильон, однако как объяснил Сергей Горбачев вопрос этот решается не так просто.- Сегодня надо провести проектирование, сделать заездной карман, обезопасить. Сегодня требования такие, что должны быть обязательно переходящие скоростные полосы, автобус должен заезжать, освобождая их, необходимо место куда он будет заезжать отгораживается, освещается. Это надо все просчитать, - объяснил Сергей Викторович.Горбачев пообещал, что до восьмого марта специалисты выйдут на место и дадут свое заключение о том можно ли обустроить остановку у села Спас-Загорье. Причем женщина очень беспокоилась, что когда приедут чиновники, селяне будут на работе и не смогут показать им площадку. Однако Сергей Горбачев заверил ее, что хорошо знает это село.Не понятно, почему в таком случае областное Министерство дорожного хозяйства не смогло провести обследование участка раньше. И в случае если заключение экспертов будет отрицательным, как по мнению чиновников люди должны добираться до дома?