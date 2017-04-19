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19 апреля 2017
Власть
Завтра в Заксобарнии Калужской области освободится мандат
В этот раз первым вопросом на повестке дня стало досрочное прекращение депутатских полномочий Виктора ГРИБА, который безвременно ушел из жизни.
- Мне очень печально, что Виктора Николаевича нет с нами, - прокомментировала ситуацию депутат Законодательного Собрания региона Татьяна БАТАЛОВА.- Это был человек, который выстраивал очень интересные планы по развитию деятельности Законодательного Собрания, его идеи для меня были очень близки.
Освобождение депутатского мандата в сложившейся ситуации носит формальный характер. Главная работа у парламентариев впереди. Учитывая, что Виктор Гриб пришел в областной парламент на место Никола ЛЮБИМОВА, которые перешел работать в Госдуму, а оба они проходили по партийному списку от «Единой России» в Жуковском районе, представителям правящей партии в течение двух недель придется либо назвать кандидатуру того, кто по их мнению достоин получить мандат, либо областной Избирком передаст его следующему, кто шел в региональной группе.
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