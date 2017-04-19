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19 апреля 2017
Молодежь
В обнинскую баню хотят заманить молодежь
По мнению народных избранников, вместо того, чтобы понижать цены и таким образом привлекать в баню как можно больше народа, там делают все наоборот.
Однако исполняющий директора МП «Оздоровительные бани» Ирина БАРМИНОВА проинформировала, что одно мероприятие, которое, как она считает, привлечет в баню молодежь, они уже запланировали на май текущего года. Там решено по субботам проводить сеансы оздоровительной гимнастики. Первое посещение станет для всех бесплатным.
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