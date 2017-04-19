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В обнинскую баню хотят заманить молодежь

19 апреля 2017
Молодежь


В обнинскую баню хотят заманить молодежь

Обсуждая на вчерашнем комитете по соцполитике проблему дороговизны стоимости услуг муниципальной городской бани, обнинские депутаты остались весьма недовольны тем, как руководство этого предприятия осуществляет хозяйственную деятельность.

По мнению народных избранников, вместо того, чтобы понижать цены и таким образом привлекать в баню как можно больше народа, там делают все наоборот.

Однако исполняющий директора МП «Оздоровительные бани» Ирина БАРМИНОВА проинформировала, что одно мероприятие, которое, как она считает, привлечет в баню молодежь, они уже запланировали на май текущего года. Там решено по субботам проводить сеансы оздоровительной гимнастики. Первое посещение станет для всех бесплатным.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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