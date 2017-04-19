В обнинскую баню хотят заманить молодежь

Обсуждая на вчерашнем комитете по соцполитике проблему дороговизны стоимости услуг муниципальной городской бани, обнинские депутаты остались весьма недовольны тем, как руководство этого предприятия осуществляет хозяйственную деятельность.По мнению народных избранников, вместо того, чтобы понижать цены и таким образом привлекать в баню как можно больше народа, там делают все наоборот.Однако исполняющий директора МП «Оздоровительные бани» Ирина БАРМИНОВА проинформировала, что одно мероприятие, которое, как она считает, привлечет в баню молодежь, они уже запланировали на май текущего года. Там решено по субботам проводить сеансы оздоровительной гимнастики. Первое посещение станет для всех бесплатным.



Мы в соцсетях: Facebook Twitter Google+ ВКонтакте МойМир Одноклассники LiveJournal Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.

выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+ Учредитель - ООО "Мак-Медиа"

Главный редактор - Суханов А.Г.



Адрес редакции:

249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.

Телефоны:

(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).







При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.



При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».



Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией. Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.