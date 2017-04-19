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На время капремонта жителей многоэтажек никуда не переселят

19 апреля 2017
ЖКХ


На время капремонта жителей многоэтажек никуда не переселят

Как рассказал вице-мэр по вопросам городского хозяйства Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, уже известен план капитального ремонта, в который включены несколько десятков многоквартирных домов Обнинска на этот год.

Так, например, в 11 зданиях будет отремонтирована кровля, в 8 – отмостки, в 13 – заменят лифтовое оборудование, в 4 домах отреставрируют фасады, еще в 2 проведут ремонт инженерных сетей.

Тот факт, что в первом наукограде начали постепенно восстанавливать изрядно износившийся жилищный фонд, не может не радовать. Единственный минус лишь в том, что, на время ремонтных работ, как пояснил Стрельцов, жильцов никто никуда переселять не будет.

- Безусловно, капитальный ремонт доставляет людям неудобства. Но программой не предусмотрено переселение жильцов. Другое дело, если бы в одном доме, к примеру, ремонтировали все сразу: и кровлю, и инженерные сети, и фасад. Тогда, конечно, в таких условиях жить было бы совсем не возможно. А так придется потерпеть. А что делать, ремонтировать-то дома нужно, - прокомментировал Стрельцов.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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