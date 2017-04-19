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19 апреля 2017
ЖКХ
Евгений Халецкий рассказал парламентариям о «балабановском чуде»
Коммунальщики нашли лазейку в законе и честно выставляют жителям счета, включая в них норматив, а не фактическое потребление ресурсов, которое может отличаться в меньшую сторону.
Причем как пояснила присутствующим начальник отдела тарифной политики администрации города Обнинска Галина МАКСИМОВА, обязать коммунальщиков начислять плату по счетчикам город не может, так как такая схема прописана лишь в письме Минстроя, а оно носит рекомендательный характер.
- Нас весь город заставили установить общедомовые счетчики, а тут идут от обратного, когда все платят по нормативу, - недоумевал Константин ПАХОМЕНКО.- Если брать предыдущие платежи, то там потребление электроэнергии на ОДН намного меньше. А вот средства остальные куда идут?
Куда уплывают деньги, догадаться не сложно. Ведь жители даже не знают, что по закону, установив общедомовой прибор учета, собственники должны провести собрание и своим решением обязать коммунальщиков учитывать показания прибора.
- Например, в соседнем Балабаново, там чудеса, там управляющая компания сама сказала людям, мол, ребят, я дополнительные деньги начала зарабатывать и мне этого не надо, давайте голосовать, - поведал историю Евгений ХАЛЕЦКИЙ. – Не поверите, но так и есть. Сходите для интереса в соседний славный город Балабаново.
В Обнинске же коммунальщики, по всей видимости, и не собираются доводить информацию до людей, наверное, своей главной задачей они считают сбор денег.
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