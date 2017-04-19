Обнинский ученый кот опять остался безусым

Работники коммунальных служб города уже устали приделывать усы металлической статуе ученого кота, установленного возле Дома ученых.Буквально неделю назад скульптуре торжественно припаяли этот элемент. И вот на днях жители города в очередной раз обнаружили, что символ наукограда опять остался безусым.Непонятно, кому мешает данная деталь скульптуры. Почему она не дает покоя вандалам? Или у нас действует по принципу: доламывай все, что плохо держится? Хотелось бы отметить, что вандалы глумятся над котом уже не в первый раз. И каждый раз восстановленные усы снова исчезают. Причем если самые первые усики выглядели вполне интеллигентно: они были тоненькими и изящными, то в последний раз коммунальщики решили не изощряться и сделали их толстыми и короткими. Видимо, решили, что такие будут держаться крепче и это как-то остановит вредителей. Но не тут-то было.Теперь остается один вариант: установить в том месте камеру и задержанных хулиганов опозорить потом на весь город.