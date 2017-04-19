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Обнинский ученый кот опять остался безусым

19 апреля 2017
Общество


Обнинский ученый кот опять остался безусым

Работники коммунальных служб города уже устали приделывать усы металлической статуе ученого кота, установленного возле Дома ученых.

Буквально неделю назад скульптуре торжественно припаяли этот элемент. И вот на днях жители города в очередной раз обнаружили, что символ наукограда опять остался безусым.

Непонятно, кому мешает данная деталь скульптуры. Почему она не дает покоя вандалам? Или у нас действует по принципу: доламывай все, что плохо держится? Хотелось бы отметить, что вандалы глумятся над котом уже не в первый раз. И каждый раз восстановленные усы снова исчезают. Причем если самые первые усики выглядели вполне интеллигентно: они были тоненькими и изящными, то в последний раз коммунальщики решили не изощряться и сделали их толстыми и короткими. Видимо, решили, что такие будут держаться крепче и это как-то остановит вредителей. Но не тут-то было.

Теперь остается один вариант: установить в том месте камеру и задержанных хулиганов опозорить потом на весь город.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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