Обнинск
Новости
Обнинец убит термосом прямо на автобусной остановке!

19 апреля 2017
Криминал


Обнинец убит термосом прямо на автобусной остановке!

Калужский следственный комитет расследует уголовное дело по факту смерти 44-летнего обнинца.

По версии следствия, четверо мужчин возвращались домой с работы на служебном автобусе. Уже в Обнинске на остановке между ними разгорелся конфликт, во время которого один из участников ссоры ударил другого пакетом по голове. В нем находились два металлических термоса.

От удара мужчина потерял сознание и скончался уже в больнице, не приходя в себя.

В убийстве подозревается 43-летний житель Белоусова. Он вину своей не признал, убеждая следствие в том, что умерший сам споткнулся и упал. Возможно, следователи и поверили бы в эту версию, если бы не обнаружили в его квартире термос с вмятиной.

Расследование продолжается.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

Все статьи
автора
Просмотров: 1520
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Криминал»:


20 апреля 2017

За кражу тещиной куртки жителю Обнинска грозит два года тюрьмы
Проживающему вместе с семьей и тещей безработному обнинцу не раз приходилось выслушивать упреки в том,...
18 апреля 2017

Житель Брянской области в Обнинске за один день угнал 4 велосипеда
На днях сотрудниками обнинской полиции был задержан серийный велосипедный вор, который умудрился за один...
17 апреля 2017

В Обнинске задержали наркоторговцев с крупной партией «соли»
Калужские и обнинские полицейские провели совместную операцию по задержанию организованной группы, которая...
11 апреля 2017

Житель Обнинска пытался обокрасть детский благотворительный фонд
26-летний местный житель решил похитить в одном из торговых центров наукограда ящик для пожертвований,...
10 апреля 2017

Житель Обнинска получил год исправительных работ за ложный донос
Обнинский городской суд приговорил мужчину к одному году исправительных работ с удержанием 10% от его...
10 апреля 2017

В Обнинске праздник закончился поножовщиной
Семейный ужин, по случаю дня рождения 62-летней матери прошел без эксцессов. За одним столом кроме виновницы...
11 апреля 2017

Житель Жуковского района получил год колонии за распространение детской порнографии
Было установлено, что мужчина копировал с разных ресурсов фото и видеофайлы с порнографическими изображениями...
6 апреля 2017

Мошенники лишили 90-летнего жителя Обнинска 200 тысяч рублей
Пожилой мужчина пустил к себе домой двух женщин, которые, не показав ему никаких документов, представились...
6 апреля 2017

Мужчина может на шесть лет сесть в тюрьму за кражу одной тысячи рублей
Не повезло жительнице Обнинска, проживающей по проспекту Маркса. Женщина пришла к себе домой и, не задумываясь,...
4 апреля 2017

В Обнинске снова активизировались лже-газовщики!
На днях в обнинскую полицию снова обратился пострадавший от мошенников, представляющихся сотрудниками...


 Архив новостей

Лента новостей
20 апреля 2017

Новый мост через Репинку уже становится похож на старый?
После...
20 апреля 2017

Филиал «Калугаэнерго» выявил безучетное потребление электроэнергии на 11,4 млн. рублей
Новость...
20 апреля 2017

В Обнинске зафиксировано рекордное количество свадеб
Как...
20 апреля 2017

На кабицынской дороге дороются до проблемы
На...
20 апреля 2017

Спустя пять лет ожидания, деревенские дети в Боровском районе дождутся школьный автобус
Соседний...
19 апреля 2017

Главу балабановской администрации беспокоит ситуация на автовокзале
Глава...
19 апреля 2017

В Балабанове запретили выходить к ветеранам спортсменам-халявщикам
В...
19 апреля 2017

Жителю Обнинска грозит пять лет тюрьмы за кражу сумки и телефона
К...
19 апреля 2017

Депутаты предложили раздать «культурных» бухгалтеров учреждениям!
Сегодня...
18 апреля 2017

Евдокия Германова вновь привезет в Боровск «Звездную Пасху»
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.