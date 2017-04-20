За кражу тещиной куртки жителю Обнинска грозит два года тюрьмы

Проживающему вместе с семьей и тещей безработному обнинцу не раз приходилось выслушивать упреки в том, что он не зарабатывает денег.Поэтому он решил исправить эту ситуацию и, дождавшись, когда тещи не будет дома, взял из шкафа ее куртку за шесть тысяч рублей и продал на улице за тысячу.Обнаружив пропажу, женщина написала заявление в полицию, которая установила причастность к этому преступлению зятя. Он не стал отрицать своей вины и заявил, что просто хотел накормить детей.По данному факту возбуждено уголовное дело и по действующему законодательству мужчине грозит до двух лет лишения свободы.