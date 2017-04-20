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20 апреля 2017
Криминал
За кражу тещиной куртки жителю Обнинска грозит два года тюрьмы
Поэтому он решил исправить эту ситуацию и, дождавшись, когда тещи не будет дома, взял из шкафа ее куртку за шесть тысяч рублей и продал на улице за тысячу.
Обнаружив пропажу, женщина написала заявление в полицию, которая установила причастность к этому преступлению зятя. Он не стал отрицать своей вины и заявил, что просто хотел накормить детей.
По данному факту возбуждено уголовное дело и по действующему законодательству мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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