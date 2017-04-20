На кабицынской дороге дороются до проблемы

На минувшей неделе автодорогу от Балабанова до Обнинска через Кабицыно боровское представительство АО «Калугаавтодор» отремонтировало песком вперемешку со щебнем.Заметим, за последние полтора месяца это уже третья попытка дорожников ликвидировать множественны ямы и провалы на некогда скоростной дороге. Такое решение проблемы автомобилисты не оставили без внимания, задаваясь вопросами: имели ли право дорожники ремонтировать ямы таким способом?Как заверил начальник ГИБДД Боровского района Александр ФАНТИКОВ, смесью щебня и песка дорожники, оказывается, имели право засыпать проблемные участки во избежание дальнейшего разрушения дороги.- Погода нестабильная, а потому приступать к полноценному ремонту дорожники не могут. Используют вот такие временные средства, – подтвердил начальник ГИБДД.Главный по безопасности дорожного движения в Боровском районе обращает внимание: проблема кабицынско направления в огрехах, допущенных при строительстве.- То, что сегодня мы видим на этом участке, называется «пучинообразование». Обычными «заплатками» это не устранить, требуются серьезные работы. По информации, предоставленной нам директором ДРСУ-5 (боровское представительство «Калугаавтодор») Александром Гороховым, в мае его организация выйдет на объект. В процессе ремонта на нестабильных участках будут углубляться на метр-полтора, и заново укладывать «подушку» под асфальт. Это сделают для того, чтобы впоследствии дорога не проваливалась и не вставала буграми. Затем последует ремонт асфальтного покрытия «картами».