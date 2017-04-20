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20 апреля 2017
Дороги
На кабицынской дороге дороются до проблемы
Заметим, за последние полтора месяца это уже третья попытка дорожников ликвидировать множественны ямы и провалы на некогда скоростной дороге. Такое решение проблемы автомобилисты не оставили без внимания, задаваясь вопросами: имели ли право дорожники ремонтировать ямы таким способом?
Как заверил начальник ГИБДД Боровского района Александр ФАНТИКОВ, смесью щебня и песка дорожники, оказывается, имели право засыпать проблемные участки во избежание дальнейшего разрушения дороги.
- Погода нестабильная, а потому приступать к полноценному ремонту дорожники не могут. Используют вот такие временные средства, – подтвердил начальник ГИБДД.
Главный по безопасности дорожного движения в Боровском районе обращает внимание: проблема кабицынско направления в огрехах, допущенных при строительстве.
- То, что сегодня мы видим на этом участке, называется «пучинообразование». Обычными «заплатками» это не устранить, требуются серьезные работы. По информации, предоставленной нам директором ДРСУ-5 (боровское представительство «Калугаавтодор») Александром Гороховым, в мае его организация выйдет на объект. В процессе ремонта на нестабильных участках будут углубляться на метр-полтора, и заново укладывать «подушку» под асфальт. Это сделают для того, чтобы впоследствии дорога не проваливалась и не вставала буграми. Затем последует ремонт асфальтного покрытия «картами».
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