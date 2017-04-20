|
20 апреля 2017
Экология
Владислав Шапша хочет видеть на субботнике в Гурьяновском лесу активистов-экологов
Этого события горожане ждали давно, во всяком случае, судьбу этого лесного массива обнинцы обсуждают достаточно часто и жарко, высказывая мнение, что самое главное навести там порядок. Именно этим и предлагают заняться жзителям первого наукограда в эти выходные.
Сбор участников субботника 21 апреля пройдет в 14.30 рядом с «Техническим» лицеем. А на следующий день неравнодушных горожан ждут в десять утра на спортплощадке в лесу.
- Очень много и справедливо мы говорим о Гурьяновском лесе, гордимся, что в городе есть такой лесной массив, я уверен, что не только работники администрации и школьники придут для того, чтобы поучаствовать в субботнике, но и жители неравнодушные города, у нас экологи очень активно отстаивают интересы Гурьяновского леса, я надеюсь их всех, как и многих других, увидеть в пятницу и субботу на уборке Гурьяновского леса, - выразил свое пожелание глава обнинской администрации Владислав ШАПША.
Просмотров: 195
Последние новости из рубрики «Экология» и по тэгам #гурьяновский лес, #субботники, #экология:
17 апреля 2017
Обнинцы всерьез увлеклись субботниками
Мероприятия по уборке городских территорий в Обнинске продолжаются. Более того, субботники в этом году
12 апреля 2017
За общагой на Курчатова образовалась помойка
За домом №35 на улице Курчатова случился самый настоящий мусорный коллапс. По всей территории двора валяется
13 апреля 2017
Прокуратура привлекла к ответственности ГП «Калугаоблводоканал» за загрязнение реки Страдаловки
Приятная новость пришла к жителям соседнего с Обнинском Балабанова из калужской межрайонной природоохранной
10 апреля 2017
Обочины Киевского шоссе в районе Обнинска завалены мусором!
В Обнинске полным ходом идут субботники. Но, как выясняется, далеко не все жители и предприниматели города
6 апреля 2017
Жители поселка «Обнинское» надеются на помощь депутата
Если в некоторых микрорайонах Обнинска людей заставить выйти на уборку практически не возможно, то в
5 апреля 2017
Илья Веселов хочет, чтобы боровчане убирались по субботам
В соседнем с Обнинском Боровском районе месячник благоустройства начался досрочно, еще в конце марта.
28 марта 2017
Ненастная погода затормозит уборку в городе
Минувшие выходные обнинцы посвятили наведению порядка в родном городе. Фотографии с достижениями тех,
27 марта 2017
16 обнинских предприятий и магазинов погрузились во тьму!
Как рассказала начальник Управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА, 25 марта Обнинск принял участие
27 марта 2017
В Обнинске готовы к борьбе с молью
В Обнинске уже готовятся к борьбе с насекомыми-вредителями, уничтожающими каштаны. Каждый год огромный
27 марта 2017
В окрестностях Обнинска вместе с травой жгут деревья
Обнинские пожарные признались, что рады тому, что сегодня пошел снег. Дело в том, что местные дачники
Архив новостей
Самое оцененное
27 марта 2017
Калужского омбудсмена взимание платы на Киевке поставило в тупик
На днях свое недоумение по поводу того, как оплачивается
31 марта 2017
Лоточники шокировали покупателей бредовыми ценниками
То, что культура обнинской лоточной торговли достигла своего дна, жители
31 марта 2017
Ухудшение ситуации на платной Киевке ожидают к лету
Тема введения в действие платного режима на участке трассы М-3 Украина
Самое читаемое
Криминал
19 апреля 2017
Обнинец убит термосом прямо на автобусной остановке!
ЖКХ
13 апреля 2017
В Обнинске наступила «газовая» неразбериха
Лента новостей
20 апреля 2017
Новый мост через Репинку уже становится похож на старый?
После...
20 апреля 2017
Филиал «Калугаэнерго» выявил безучетное потребление электроэнергии на 11,4 млн. рублей
Новость...
20 апреля 2017
В Обнинске зафиксировано рекордное количество свадеб
Как...
20 апреля 2017
На кабицынской дороге дороются до проблемы
На...
20 апреля 2017
За кражу тещиной куртки жителю Обнинска грозит два года тюрьмы
Проживающему...
20 апреля 2017
Спустя пять лет ожидания, деревенские дети в Боровском районе дождутся школьный автобус
Соседний...
19 апреля 2017
Главу балабановской администрации беспокоит ситуация на автовокзале
Глава...
19 апреля 2017
В Балабанове запретили выходить к ветеранам спортсменам-халявщикам
В...
19 апреля 2017
Жителю Обнинска грозит пять лет тюрьмы за кражу сумки и телефона
К...
19 апреля 2017
Депутаты предложили раздать «культурных» бухгалтеров учреждениям!
Сегодня...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
26
У страха глаза велики?
2
23
Борцы с вредными привычками обнинцев получат 450 тысяч от города
3
9
Свято место...
4
7
Обнинцы считают лукавством отчеты чиновников о растущей зарплате горожан!
5
3
С 10 апреля плата за ОДН опять изменится
1
32
Жителей Олимпийской деревни агитируют против присоединения к Обнинску
2
26
У страха глаза велики?
3
23
Борцы с вредными привычками обнинцев получат 450 тысяч от города
4
21
Между обнинской властью и жителями Кабицыно состоялся конструктивный диалог
5
19
Обнинск и «совхоз «Боровский» поделили спорные деревни пополам!
1
32
Жителей Олимпийской деревни агитируют против присоединения к Обнинску
2
27
Прими участие в проекте «Народный доктор»!
3
26
У страха глаза велики?
4
23
Борцы с вредными привычками обнинцев получат 450 тысяч от города
5
21
Между обнинской властью и жителями Кабицыно состоялся конструктивный диалог
Доска объявлений
События
90
Компьютеры
307
Работа
1135
Недвижимость
2845
Авто-мото
453
Бытовая техника
359
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1049
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2427
Разное
1169
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.