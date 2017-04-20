Обнинск
Новости
Филиал «Калугаэнерго» выявил безучетное потребление электроэнергии на 11,4 млн. рублей

20 апреля 2017
Официально


Филиал «Калугаэнерго» выявил безучетное потребление электроэнергии на 11,4 млн. рублей

Новость о внесении предложения депутатов Госдумы лишать нерадивых потребителей за незаконное пользование электроэнергией свободы до 6 лет с наложением штрафа была несколько дней фаворитом информлент.

И не случайно, так как убытки от воровства электроэнергии исчисляются миллиардами, которые энергетики могли бы дополнительно вкладывать в развитие электросетевой инфраструктуры. Данный законопроект может стать катализатором в упорной и многотрудной борьбе энергетиков за похищенные киловатты, ведь свою правоту они часто отстаивают в судах.

Филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» проведена масштабная работа, направленная на привлечение к ответственности ООО «Квант». По материалам, предоставленным филиалом «Калугаэнерго», арбитражным судом Калужской области вынесено решение по факту бездоговорного потребления электроэнергии на данном предприятии на сумму более 11 млн. рублей.

Энергетикам пришлось приложить значительные усилия для восстановления справедливости. Для этого потребовалось более года. Факт безучетного потребления электроэнергии на промышленной площадке ООО «Квант» был выявлен в июне 2015 года. Поводом для нее послужил анализ объемов потребления на данной площадке: он носил нестабильным характер. Специалисты филиала «Калугаэнерго» привлекли к участию в проверке правоохранительные органы, свидетелей, весь процесс фиксировался на видеокамеру. В ходе проверки был выявлен факт нарушения учета электропотребления: на фазе «В» отсутствовало напряжение, вместе с тем на клеммной колодке была нарушена пломба сетевой организации. В связи с чем и был составлен акт о безучетном энергопотреблении, который подписал представитель ООО «Квант».

Однако позже предприятие выразило несогласие с актом, дело было передано в суд, ответчик потребовал проведение экспертиз. В связи с этим рассмотрение дела не раз переносилось. И вот в начале марта 2017 года арбитражным судом Калужской области вынесено решение о взыскании с ООО «Квант» 11,4 млн. рублей.

Филиал «Калугаэнерго» напоминает гражданам, руководителям предприятий и организаций о том, что незаконное потребление электроэнергии – это серьезное правонарушение. Обо всех фактах безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии можно сообщить по телефону филиала «Калугаэнерго»: (4842) 56-56-09, а также бесплатной круглосуточной федеральной «горячей линии»: 8-800-100-33-00 (звонок анонимный).

                                                                      Пресс-служба филиала «Калугаэнерго»
 
 
Просмотров: 169
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Официально»:


17 апреля 2017

Начальник обнинского ОМВД проведет «горячую линию» с жителями города
26 апреля 2017 года начальник ОМВД России по г. Обнинску полковник полиции Александр Кудряшов проведет...
14 апреля 2017

Прокуратура сообщает
Основния привлечения к уголовной ответственности за нарушение установленного порядка организации либо...
10 апреля 2017

Энергетики обеспечивают надежность линий электропередач
Для повышения надежности энергосистемы калужский филиал МРСК Центра и Приволжья вполовину увеличил объем...
5 апреля 2017

Прокуратура Обнинска сообщает
Разъяснение законодательства. 1. Федеральным законом от 03.04.2017 № 60-ФЗ внесены изменения в Уголовный...
4 апреля 2017

ОМВД России по городу Обнинску сообщает
Список административных участков закрепленных за участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по городу...
25 января 2017

Прокуратура Обнинска сообщает
Прокуратурой города объявляется конкурс по отбору кандидатов на поступление в ФГБОУ ВПО «Саратовская...
19 декабря 2016

ОМВД России по городу Обнинску сообщает
Список административных участков закрепленных за участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по городу...
1 декабря 2016

Прокуратура Обнинска разъясняет
Разъяснение законодательства. Федеральным законом от 22.11.2016 № 392-ФЗ «О внесении изменений...
8 июля 2016

Прокуратура Обнинска разъясняет
Разъяснение законодательства.
Отдельные категории граждан освобождены от уплаты государственной...
3 июля 2016

Прокуратура города Обнинска разъясняет
Разъяснение законодательства. 1. Об уточнении порядка осуществления специальной оценки условий труда
...


 Архив новостей

Лента новостей
20 апреля 2017

Новый мост через Репинку уже становится похож на старый?
После...
20 апреля 2017

В Обнинске зафиксировано рекордное количество свадеб
Как...
20 апреля 2017

На кабицынской дороге дороются до проблемы
На...
20 апреля 2017

За кражу тещиной куртки жителю Обнинска грозит два года тюрьмы
Проживающему...
20 апреля 2017

Спустя пять лет ожидания, деревенские дети в Боровском районе дождутся школьный автобус
Соседний...
19 апреля 2017

Главу балабановской администрации беспокоит ситуация на автовокзале
Глава...
19 апреля 2017

В Балабанове запретили выходить к ветеранам спортсменам-халявщикам
В...
19 апреля 2017

Жителю Обнинска грозит пять лет тюрьмы за кражу сумки и телефона
К...
19 апреля 2017

Депутаты предложили раздать «культурных» бухгалтеров учреждениям!
Сегодня...
18 апреля 2017

Евдокия Германова вновь привезет в Боровск «Звездную Пасху»
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.