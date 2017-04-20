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20 апреля 2017
Мероприятия
Алиса Мон споет для жителей Боровска на День Победы
Традиционно, торжественные мероприятия начинаются задолго до 9 мая, также приводятся в порядок скверы, памятники, места захоронений.
В сам торжественный день, жителей Боровска с самого утра ждет богатая программа мероприятий. Шествие бессмертного полка, праздничный митинг, несколько концертов, а также возможность отведать настоящую солдатскую кашу.
А вечером перед боровчанами выступит популярная московская певица Алиса МОН, также запланирован праздничный салют.
Отметим, что помимо Боровска, вечернее небо озарится фейерверками также и в Балабанове, Ермолине и Ворсине.
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