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Алиса Мон споет для жителей Боровска на День Победы

20 апреля 2017
Мероприятия


Алиса Мон споет для жителей Боровска на День Победы

В соседнем с Обнинском Боровске полным ходом идет подготовка города к празднованию Дня Победы.

Традиционно, торжественные мероприятия начинаются задолго до 9 мая, также приводятся в порядок скверы, памятники, места захоронений.

В сам торжественный день, жителей Боровска с самого утра ждет богатая программа мероприятий. Шествие бессмертного полка, праздничный митинг, несколько концертов, а также возможность отведать настоящую солдатскую кашу.

А вечером перед боровчанами выступит популярная московская певица Алиса МОН, также запланирован праздничный салют.

Отметим, что помимо Боровска, вечернее небо озарится фейерверками также и в Балабанове, Ермолине и Ворсине.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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