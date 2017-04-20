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Обнинским первозчикам отказали в Калуге

20 апреля 2017
Транспорт


Обнинским первозчикам отказали в Калуге

В последнее время водители обнинских маршруток стали неофициально информировать пассажиров о том, что с 1 мая вырастет оплата за проезд.

Корреспонденты Obninsk.Name попросили дать комментарий по этому поводу начальника управления потребительского рынка, транспорта и связи Анну КРАСИКОВУ.

– Обнинские перевозчики действительно хотят повысить плату за проезд, – проинформировала Анна Всеволодовна. – Их желаемая сумма – 25 рублей. И недавно они действительно подавали документы с таким предложением в областное Министерство конкурентной политики и тарифов. Но оттуда пришел отказ, потому что перевозчики не дали должного обоснования такого повышения.

Анна Всеволодовна сказала, что в какой-то степени понимает индивидуальных предпринимателей: растет стоимость запчастей, бензина. Все дорожает. Однако в то же время она признала, что и пассажирам нелегко. Зарплаты у людей прежние, а многим приходится добираться до работы с пересадками.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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