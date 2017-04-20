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20 апреля 2017
Транспорт
Обнинским первозчикам отказали в Калуге
Корреспонденты Obninsk.Name попросили дать комментарий по этому поводу начальника управления потребительского рынка, транспорта и связи Анну КРАСИКОВУ.
– Обнинские перевозчики действительно хотят повысить плату за проезд, – проинформировала Анна Всеволодовна. – Их желаемая сумма – 25 рублей. И недавно они действительно подавали документы с таким предложением в областное Министерство конкурентной политики и тарифов. Но оттуда пришел отказ, потому что перевозчики не дали должного обоснования такого повышения.
Анна Всеволодовна сказала, что в какой-то степени понимает индивидуальных предпринимателей: растет стоимость запчастей, бензина. Все дорожает. Однако в то же время она признала, что и пассажирам нелегко. Зарплаты у людей прежние, а многим приходится добираться до работы с пересадками.
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