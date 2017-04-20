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20 апреля 2017
Образование
Калужский министр образования остался доволен визитом в Обнинск
Как он рассказал журналистам нашего портала, в Обнинске он провел целый день и считает поездку очень удачной.
Сначала министр отправился в ИАТЭ, где встретился с директором вуза Татьяной ЛЕОНОВОЙ, чтобы обсудить перспективы системы развития дополнительного образования для одаренных детей на базе университета.
После этого Аникеев посетил центр «Модель-спектр», где познакомился с новыми разработками в рамках проекта «Технолаб 24».
- Мы договорились о проведении совместных мероприятий. Министерство готово оказать им в этом существенную поддержку, в том числе и финансовую, для того чтобы они смогли поделиться своим опытом с другими школами. Это очень перспективное направление работы с детьми, и я очень благодарен, что они берутся за это, - сказал министр образования.
Затем Александр Аникеев провел личный прием граждан и встретился с руководителем Агентства инновационного развития Калужской области Анатолием СОТНИКОВЫМ, с которым обсудил будущее образовательного кластера в Обнинске. Речь шла и о совместном проекте по работе с успешными ребятами.
- Анатолий Александрович высказал интересную идею по созданию в Обнинске опорной площадки образовательного центра «Сириус», - рассказал Аникеев.
Стоит отметить, что подобный проект успешно реализуется в Сочи на базе олимпийской инфраструктуры. Такая площадка может появиться и в Обнинске на базе сразу нескольких организаций: «Модель-спектр», ИАТЭ и учреждений дополнительного образования. Скорее всего, это вариант давней мечты муниципалитета об открытии в наукограде детского технопарка.
Более двух часов Александр АНИКЕЕВ провел в школе №4, где общался с обнинскими старшеклассниками, а завершил образовательный «променад» в школе №1. Оба учреждения снискали положительную оценку министра.
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