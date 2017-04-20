Новый мост через Репинку уже становится похож на старый?

После реконструкции подвесного моста через Репинку было немало разговоров и недовольств.Однако после того, как недочеты были исправлены, общественность немного успокоилась, но, как показала практика, ненадолго.Так, к примеру, на днях в редакцию нашего новостного портала обратился местный житель Олег КРАМОРОВ, который поделился своими впечатлениями от недавней прогулки.- Я буквально на днях прогуливался с собакой в районе того оврага. Решил дойти до моста. И, честно сказать, остался недоволен его состоянием. Во-первых, когда идешь по нему, то становится понятно, что покрытие представляет собой лишь однослойный железный лист. Во-вторых, оно (покрытие) уже покрылось сплошной рыжей ржавчиной. Мне кажется, что такой мост не проживет и пары лет. В скором времени эти листы проржавеют окончательно, начнут появляться прорехи, - рассказывает Олег.Кроме этого, как отметил мужчина, мостовые поручни расположены слишком низко, что небезопасно. Еще, как рассказал Олег, освещение здесь полностью отсутствует.- Я не понял, правда, то ли торшеры к световым опорам так и не прикрутили, то ли их уже «увели». А это значит, что за состоянием моста совершенно никто не следит. С таким отношением он очень скоро превратится в то, что представлял собой до этой реконструкции, - уверен мужчина.