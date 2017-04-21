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В поселке «Мирный» мечтают отремонтировать тротуар

21 апреля 2017
Дороги


В поселке «Мирный» мечтают отремонтировать тротуар

Несмотря на то, что ремонтные работы в городских дворах еще не начались, во многих микрорайонах уже есть четкая картина того, на что пойдут деньги выделенные городом по линии территориального общественного самоуправления.

Так председатель ТОС поселка «Мирный» Валерий АСТАХОВ напомнил журналистам, что в прошлом году в этом микрорайоне города было обустроено две стоянки для автомобилей, а этим летом реконструкции должен подвергнуться тротуар от дома номер три по улице Глинки до дома номер один по улице Труда.

- Единственное, мы хотели поменять и отремонтировать территорию рядом с тридцать первым домом, потому что там, в «Дубравушку» идут, а дети переходят-то около домов и жители просили изменить эти планы, - рассказывает Валерий Иванович.

Однако в администрации «менять коней на переправе» отказались, но председатель ТОСа не исключает возможности все-таки удовлетворить чаяния горожан.

- Если никто на конкурс по заявленному тротуару не выйдет, то мы эти деньги перекинем на 31-й дом, потому что там тротуар, по которому дети с «Дубравушки» ходят, им не удобно, а жителям тем более не удобно, - резюмировал Астахов.

Помочь людям осуществить мечту сегодня может только отсутствие подрядчика по ранее выбранному объекту. А с ситуацией, когда желающих заниматься небольшими объектами нет, город сталкивается каждое лето.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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