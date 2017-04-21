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В Боровском районе снесут свыше десятка рекламных щитов

21 апреля 2017
Экономика


В Боровском районе снесут свыше десятка рекламных щитов

По сообщению Калужского управления Федеральной антимонопольной службы России, в соседнем с Обнинском Боровском районе выявлены нарушения законодательства, касающиеся размещения рекламных конструкций.

Таких сотрудники ведомства обнаружили 14 штук на территории района, а это значит, что свыше десятка предпринимателей получили некое преимущество перед своими «коллегами по цеху» при осуществлении своей деятельности. С точки зрения ФАС, размещение рекламы является незаконным и предполагает нечестную конкуренцию.

В итоге в адрес администрации Боровского района направлены предписания об устранении незаконно расположенных рекламных щитов в срок до 20-го июня.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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