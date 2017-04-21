Обнинцы заподозрили газовщиков в мошенничестве

Страсти вокруг новых квитанций за обслуживание газового оборудования не утихают в Обнинске. Разобравшись, что плата эта обязательная, горожане не против раскошелиться. Причем, сумма в месяц получается мизерная: в домах с газовыми плитами одиннадцать рублей, в квартирах, где есть колонки - в два раза больше. В принципе, в большинстве своем люди согласны, что дело это нужное и следить за газовым оборудованием надо, но вот то, как организован сам процесс выдачи квитанций, обнинцев возмущает. Прежде всего, горожане сетуют на отсутствие информации, и если старики берут платежку и идут в банк, то те, кто помоложе, хотят разобраться, кому они отдают деньги.

- Читаю: АО "Газпром газораспределение Обнинск" желает получать по 11руб 11коп в месяц за то, что раз в три года у меня проверят исправность газовой плиты и входного газового крана. Хорошо. Открываю "Договор на оказание работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования", заключенный в 2015 году между мной и ОАО "Обнинскгоргаз", сроком на 3 года с последующей пролонгацией, - пишет нам жительница первого наукограда Елена.

Учитывая, что даже одной буквы достаточно, чтобы организации считались разными юридическими лицами, а обнинские коммунальщики горожан такими фокусами уже потчевали, люди не понимают, почему они сегодня должны оплачивать услуги двух газовых организаций с абсолютно разным названием.





- Т.е. без договора или официального объявления о правопреемстве такие квитанции - явное мошенничество и повод для обращения в прокуратуру. Статей на данную тему в городской прессе было немало, но вот официального разъяснения, является ли АО-рассыльщик и ОАО - держатель договора обслуживания одним юрлицом (или правопреемником), так и не прозвучало. И как быть, если завтра придет квиток от еще какой фирмы? - недоумевает женщина.И в принципе, ее опасения понятны. Видимо, обнинские газовщики считают, что всю информацию их абоненты должны добывать сами. Так, на официальном сайте «Горгаза» была опубликована новость о том, что ОАО «Обнинскгоргаз» с 8 февраля 2016 года переименован в АО «Газпром газораспределение Обнинск» на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Обнинскгоргаз».Формально газовщики информацию для жителей довели, ну а как говорится, если кто на сайт не сходил, газовщики не виноваты.