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Следующий велопробег в Обнинске пройдет летом

21 апреля 2017
Мероприятия


Следующий велопробег в Обнинске пройдет летом

В это воскресенье все желающие смогут поучаствовать в велопробеге, который стартует в 11:00 в Городском парке.

Как рассказал начальник отдела по делам молодежи Алексей ТКАЧЕНКО, он надеется, что, несмотря на прохладную погоду, горожане поддержат эту акцию.

Что касается следующего велопробега, то он традиционно пройдет летом в промежутке между Днем молодежи и Днем города. Однако его маршрут пока неизвестен.

- Каждая подобная акция у нас готовится индивидуально. Подготовку к ней и прорабатывание маршрута мы обычно начинаем за месяц, когда выходит соответствующее постановление.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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