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В Обнинске несколько человек госпитализировали с отравлением!

21 апреля 2017
Происшествия


В Обнинске несколько человек госпитализировали с отравлением!

Сразу три пожара случились в Обнинске на этой неделе по причине замыкания старой аварийной электропроводки.

И все произошли в многоэтажках, обслуживаемых муниципальной управляющей компанией МП «УЖКХ». А все потому, что именно это предприятие принимает в свое управление самые проблемные в городе дома. Так что теперь работникам МУК предстоит вложить немало сил и средств в ремонт обгоревших помещений.

Как рассказал директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, первое возгорание случилось в общежитии на Курчатова, 27, где начала пылать общая кухня. Второе – на Гурьянова, 7.

– Нас больше всего удивило то, что на Гурьянова жильцы только на вторые сутки сообщили нам, что сидят без света, – удивился Сергей Васильевич.

Но, к счастью, в этих случаях обошлось без пострадавших. Чего не скажешь о третьем пожаре – на Аксенова, 12. Там хозяйка загоревшейся квартиры выбежала из дома и не закрыла за собой входную дверь. В результате чего дым распространился по всему подъезду, и некоторые жильцы отравились продуктами горения. Всех пострадавших срочно госпитализировали и в настоящее время медики оказывают им всю необходимую помощь.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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