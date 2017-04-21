|
21 апреля 2017
Происшествия
В Обнинске несколько человек госпитализировали с отравлением!
И все произошли в многоэтажках, обслуживаемых муниципальной управляющей компанией МП «УЖКХ». А все потому, что именно это предприятие принимает в свое управление самые проблемные в городе дома. Так что теперь работникам МУК предстоит вложить немало сил и средств в ремонт обгоревших помещений.
Как рассказал директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, первое возгорание случилось в общежитии на Курчатова, 27, где начала пылать общая кухня. Второе – на Гурьянова, 7.
– Нас больше всего удивило то, что на Гурьянова жильцы только на вторые сутки сообщили нам, что сидят без света, – удивился Сергей Васильевич.
Но, к счастью, в этих случаях обошлось без пострадавших. Чего не скажешь о третьем пожаре – на Аксенова, 12. Там хозяйка загоревшейся квартиры выбежала из дома и не закрыла за собой входную дверь. В результате чего дым распространился по всему подъезду, и некоторые жильцы отравились продуктами горения. Всех пострадавших срочно госпитализировали и в настоящее время медики оказывают им всю необходимую помощь.
Просмотров: 154
Последние новости из рубрики «Происшествия» и по тэгам #пожар, #отравление, #электропроводка:
21 апреля 2017
В Малоярославецком районе «Киевку» заволокло дымом
В редакцию портала Obninsk.Name обратились проезжающие по трассе М-3 Украина автомобилисты. Таким образом,
17 апреля 2017
Жителей Обнинска затопили из-за пожара
В ночь с субботы на воскресенье в Обнинске, на Гурьянова, 7, случился пожар. Полностью выгорела квартира
13 апреля 2017
Обнинец сначала бросился под колеса минивена, а потом чуть не избил его водителя велосипедом!
Вчера в Обнинске на улице Аксенова прямо на дороге чуть не подрались автомобилист и велосипедист. Иллюстрирующее
13 апреля 2017
В Обнинске такси въехало в «Приору»
Чуть более часа назад в Обнинске, в районе нового строительного комплекса «Циолковский», случилось ДТП.
14 апреля 2017
На ермолинском кладбище на могилы рухнула огромная ель
Вчера в соседнем с Обниском Ермолине случилось то, что чрезвычайным происшествием, конечно, не назовешь,
11 апреля 2017
В Обнинске начали поджигать мусоропроводы
В Обнинске увеличилось число обращений в службу 112 по поводу пожаров на дачных участках и в подъездах.
11 апреля 2017
В Обнинске экстренно эвакуировали жильцов многоэтажки
После череды терактов, которые прогремели в разных странах мира люди стали более настороженно относиться
7 апреля 2017
Обнинский пенсионер потушил пожар, рискуя жизнью
Сегодня в районе 12 часов ночи в доме на пр. Ленина, 230 между первым и вторым этажом в результате короткого
7 апреля 2017
Житель Обнинска спешил в ГИБДД и попал в аварию
Сегодня на 103 километре Киевского шоссе, в районе Обнинска, случилось крупное ДТП. Столкнулись сразу
6 апреля 2017
В Обнинске в ДТП серьезно пострадали пассажиры маршрутки
Вчера около 21.00 на улице Курчатова, 18а произошло ДТП с участием маршрутного такси № 15. Пострадали
Архив новостей
Самое оцененное
27 марта 2017
Калужского омбудсмена взимание платы на Киевке поставило в тупик
На днях свое недоумение по поводу того, как оплачивается
31 марта 2017
Лоточники шокировали покупателей бредовыми ценниками
То, что культура обнинской лоточной торговли достигла своего дна, жители
31 марта 2017
Ухудшение ситуации на платной Киевке ожидают к лету
Тема введения в действие платного режима на участке трассы М-3 Украина
Самое читаемое
Криминал
19 апреля 2017
Обнинец убит термосом прямо на автобусной остановке!
Благоустройство
12 апреля 2017
Отстойника маршруток на Привокзальной площади с завтрашнего дня не будет
Лента новостей
21 апреля 2017
Балабановские УК опровергли принудительную установку светящихся табличек на многоэтажках
В...
21 апреля 2017
На одной из обнинских баз обнаружены запрещенные продукты
Вчера...
20 апреля 2017
Новый мост через Репинку уже становится похож на старый?
После...
20 апреля 2017
Филиал «Калугаэнерго» выявил безучетное потребление электроэнергии на 11,4 млн. рублей
Новость...
20 апреля 2017
В Обнинске зафиксировано рекордное количество свадеб
Как...
20 апреля 2017
На кабицынской дороге дороются до проблемы
На...
20 апреля 2017
За кражу тещиной куртки жителю Обнинска грозит два года тюрьмы
Проживающему...
20 апреля 2017
Спустя пять лет ожидания, деревенские дети в Боровском районе дождутся школьный автобус
Соседний...
19 апреля 2017
Главу балабановской администрации беспокоит ситуация на автовокзале
Глава...
19 апреля 2017
В Балабанове запретили выходить к ветеранам спортсменам-халявщикам
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
7
Обнинцы считают лукавством отчеты чиновников о растущей зарплате горожан!
2
3
С 10 апреля плата за ОДН опять изменится
3
2
Обнинский ученый кот опять остался безусым
4
2
Обнинские водители скопом ушли на больничный
5
2
Жители поселка «Обнинское» надеются на помощь депутата
1
32
Жителей Олимпийской деревни агитируют против присоединения к Обнинску
2
26
У страха глаза велики?
3
23
Борцы с вредными привычками обнинцев получат 450 тысяч от города
4
21
Между обнинской властью и жителями Кабицыно состоялся конструктивный диалог
5
19
Обнинск и «совхоз «Боровский» поделили спорные деревни пополам!
1
32
Жителей Олимпийской деревни агитируют против присоединения к Обнинску
2
27
Прими участие в проекте «Народный доктор»!
3
26
У страха глаза велики?
4
23
Борцы с вредными привычками обнинцев получат 450 тысяч от города
5
21
Между обнинской властью и жителями Кабицыно состоялся конструктивный диалог
Доска объявлений
События
90
Компьютеры
307
Работа
1135
Недвижимость
2845
Авто-мото
453
Бытовая техника
359
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1049
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2427
Разное
1169
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.