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На одной из обнинских баз обнаружены запрещенные продукты

21 апреля 2017
Торговля


На одной из обнинских баз обнаружены запрещенные продукты

Вчера на территории оптовой базы «Новая база» сотрудниками областного Управления Россельхознадзора и специалистами обнинской Прокуратуры у трех предпринимателей был выявлен товар европейского происхождения, ввоз которого на территорию нашего государства запрещен.

В частности, ревизорами было изъято 3,4 килограмма польского салата, почти 44 килограмма помидоров, выращенных в той же стране, а также 12 с лишним килограммов польских груш и 23 килограмма таких же яблок.

С целью предотвращения нарушений законодательства, регулирующего оборот продовольственных товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории РФ, данная продукция была изъята и уничтожена.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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