|
21 апреля 2017
Торговля
На одной из обнинских баз обнаружены запрещенные продукты
Вчера на территории оптовой базы «Новая база» сотрудниками областного Управления Россельхознадзора и специалистами обнинской Прокуратуры у трех предпринимателей был выявлен товар европейского происхождения, ввоз которого на территорию нашего государства запрещен.
В частности, ревизорами было изъято 3,4 килограмма польского салата, почти 44 килограмма помидоров, выращенных в той же стране, а также 12 с лишним килограммов польских груш и 23 килограмма таких же яблок.
С целью предотвращения нарушений законодательства, регулирующего оборот продовольственных товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории РФ, данная продукция была изъята и уничтожена.
Просмотров: 108
Последние новости из рубрики «Торговля» и по тэгам #торговля, #запрещенные продукты, #санкции:
21 апреля 2017
Обнинскому хлебокомбинату больше не будут возвращать продукцию
На состоявшейся вчера сессии Законодательного Собрания Калужской области депутаты обсудили ситуацию,
12 апреля 2017
Админстрация города отреагировала на беспредел
Буквально вчера журналисты портала Obninsk.Name написали о безобразии, творящемся на Аксёновской площадки,
11 апреля 2017
«Аксеновские» торговцы совсем обнаглели
О палаточном шалмане на улице Энгельса, журналисты портала Obninsk.Name рассказывали ни один раз. И хотя
12 апреля 2017
На балабабановском рынке требуют навести порядок
В соседнем с Обнинском Балабанове депутаты Городской Думы в очередной раз потребовали от администрации
7 апреля 2017
В Балабанове «похоронили» администрацию рынка
В соседнем с Обнинском Балабанове представители малого бизнеса не перестают удивлять своей напористостью.
31 марта 2017
Лоточники шокировали покупателей бредовыми ценниками
То, что культура обнинской лоточной торговли достигла своего дна, жители первого наукограда уже давно
29 марта 2017
Геннадий Скляр после Обнинска поедет в Бангладеш
Прежде чем отправиться в государство Южной Азии, депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР, представляющий первый
22 марта 2017
В Обнинске наказали незаконно занимавшихся торговлей мигрантов
Сотрудники полиции провели мероприятия по проверке соблюдения миграционного законодательства среди людей,
13 марта 2017
Жители Обнинска не отказываются от сомнительных продуктов питания
На днях в Обнинске вновь прошел рейд по выявлению незаконной лоточной торговли. Сотрудники управления
6 марта 2017
Обнинская мэрия пробует усмирить палаточный бизнес
В борьбе обнинских чиновников с нестационарными торговыми объектами появилось первое судебное решение.
Архив новостей
Самое оцененное
27 марта 2017
Калужского омбудсмена взимание платы на Киевке поставило в тупик
На днях свое недоумение по поводу того, как оплачивается
31 марта 2017
Ухудшение ситуации на платной Киевке ожидают к лету
Тема введения в действие платного режима на участке трассы М-3 Украина
5 апреля 2017
Уехать из Обнинска на электричке становится все сложнее
Жители Обнинска и гости города, которым периодически приходится пользоваться
Самое читаемое
Криминал
19 апреля 2017
Обнинец убит термосом прямо на автобусной остановке!
ЖКХ
13 апреля 2017
В Обнинске наступила «газовая» неразбериха
Лента новостей
21 апреля 2017
Балабановские УК опровергли принудительную установку светящихся табличек на многоэтажках
В...
20 апреля 2017
Новый мост через Репинку уже становится похож на старый?
После...
20 апреля 2017
Филиал «Калугаэнерго» выявил безучетное потребление электроэнергии на 11,4 млн. рублей
Новость...
20 апреля 2017
В Обнинске зафиксировано рекордное количество свадеб
Как...
20 апреля 2017
На кабицынской дороге дороются до проблемы
На...
20 апреля 2017
За кражу тещиной куртки жителю Обнинска грозит два года тюрьмы
Проживающему...
20 апреля 2017
Спустя пять лет ожидания, деревенские дети в Боровском районе дождутся школьный автобус
Соседний...
19 апреля 2017
Главу балабановской администрации беспокоит ситуация на автовокзале
Глава...
19 апреля 2017
В Балабанове запретили выходить к ветеранам спортсменам-халявщикам
В...
19 апреля 2017
Жителю Обнинска грозит пять лет тюрьмы за кражу сумки и телефона
К...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
7
Обнинцы считают лукавством отчеты чиновников о растущей зарплате горожан!
2
3
С 10 апреля плата за ОДН опять изменится
3
2
Обнинский ученый кот опять остался безусым
4
2
Обнинские водители скопом ушли на больничный
5
2
Жители поселка «Обнинское» надеются на помощь депутата
1
32
Жителей Олимпийской деревни агитируют против присоединения к Обнинску
2
26
У страха глаза велики?
3
23
Борцы с вредными привычками обнинцев получат 450 тысяч от города
4
21
Между обнинской властью и жителями Кабицыно состоялся конструктивный диалог
5
19
Обнинск и «совхоз «Боровский» поделили спорные деревни пополам!
1
32
Жителей Олимпийской деревни агитируют против присоединения к Обнинску
2
27
Прими участие в проекте «Народный доктор»!
3
26
У страха глаза велики?
4
23
Борцы с вредными привычками обнинцев получат 450 тысяч от города
5
21
Между обнинской властью и жителями Кабицыно состоялся конструктивный диалог
Доска объявлений
События
90
Компьютеры
307
Работа
1135
Недвижимость
2845
Авто-мото
453
Бытовая техника
359
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1049
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2427
Разное
1169
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.