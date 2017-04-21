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21 апреля 2017
Торговля
Обнинскому хлебокомбинату больше не будут возвращать продукцию
Народные избранники выразили опасения, что такой подход сетевых супермаркетов приведет к банкротству наших местных хлебокомбинатов.
– Этот вопрос очень сложный. Посредством возвратов можно уничтожить любое хлебопекарное предприятие. Мы фактически встаем на защиту наших производителей. Ведь хлеб – один из важнейших продуктов и, в первую очередь, мы ждем, что на федеральном уровне будет принято решение о полном запрете возвратов, – отметил в своем выступлении заместитель председателя Заксобрания Виктор БАБУРИН.
Директор обнинского хлебокомбината и депутат обнинского городского Собрания Дмитрий САМБУРОВ выразил полную солидарность со своими коллегами из Заксобрания.
– Мне очень приятно, что нас, наконец, услышали, – сказал он. – Потому что мы об этом говорим уже долгие годы. Возвраты – это бич любого производителя.
Дмитрий Анатольевич пояснил, что у владельцев федеральных сетевых компаний такая политика: чтобы на прилавках у них лежали горы продукции. Жесткие договоры с сетевиками вынуждают производителей поставлять им огромное количество продукции, но в то же время забирать назад то, что не раскупили.
– А не заключишь с ними договор, так тебе быстро найдут замену, – отметил Самбуров.
В итоге убытки терпят и сельхозпроизводители, и мукомолы, и пекари. Причем наши, местные. В то время как большинство сетевиков – иностранцы. И им по большому счету наплевать на россиян и на наше производство.
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