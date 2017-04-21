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21 апреля 2017
Силовики
Обнинские полицейские просят помочь
Всех, кто располагает какой-либо информацией о месторасположении этих лиц, знает, где они живут или работают или могут поделиться какой-либо иной информацией просят позвонить по одному из указанных телефонов в Обнинске: 39-4-98-11, 39-4-98-04 или 02.
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