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Обнинские полицейские просят помочь

21 апреля 2017
Силовики


Обнинские полицейские просят помочь

ОМВД города Обнинска просит горожан оказать помощь в установлении личностей указанных на фото граждан.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месторасположении этих лиц, знает, где они живут или работают или могут поделиться какой-либо иной информацией просят позвонить по одному из указанных телефонов в Обнинске: 39-4-98-11, 39-4-98-04 или 02.


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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