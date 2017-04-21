Обнинские полицейские просят помочь

Полицейские напомнят обнинским подросткам, что такое хорошо и что такое плохо

ОМВД города Обнинска просит горожан оказать помощь в установлении личностей указанных на фото граждан.Всех, кто располагает какой-либо информацией о месторасположении этих лиц, знает, где они живут или работают или могут поделиться какой-либо иной информацией просят позвонить по одному из указанных телефонов в Обнинске: 39-4-98-11, 39-4-98-04 или 02.