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Обнинскую подлодку отремонтируют к девятому мая

21 апреля 2017
Благоустройство


Обнинскую подлодку отремонтируют к девятому мая

Жаркая пора сейчас у коммунального комплекса первого наукограда, им надо не только привести улицы города в порядок, но и подготовиться к майским праздникам.

Сейчас на улице Победы рабочие трудятся на монументе, который сделанн из рубки советской подлодки К-14, где в очередной раз отвалилась облицовочная плитка.

Глава обнинской администрации Владислав ШАПША отметил, что эти работы носят плановый характер и «подправлять» монумент приходится каждый год, однако мэр Обнинске не видит в этом ничего особенного. Подобные профилактические меры позволяют поддерживать объекты в надлежащем состоянии. Аналогичные работы будут проведены, в том числе и на мемориале Вечный огонь.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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