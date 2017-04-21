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21 апреля 2017
Мероприятия
Обнинские полицейские блеснули талантами
Только что в Жуковском дворце культуры подвели итоги конкурса художественной самодеятельности среди пяти отделов МВД Калужской области.
Свое актерское мастерство стражи порядка должны были демонстрировать, следуя общей тематике «Экология и космос». Таким образом, силовики подчеркнули, что недавно был День космонавтики и то, что 2017-год объявлен годом экологии.
Как рассказал порталу Obninsk.Name пресс-секретарь обнинского отдела полиции Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА, в мероприятии были задействованы сотрудники практически всех служб обнинского ОМВД и даже дети полицейских.
Так же наукоградовской команде помогали профессионалы от культуры. Сценарий выступления написал член общественного Совета при ОМВД города Обнинска, директор ДК ФЭИ Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ. А качественное звуковое сопровождение гарантировал звукорежиссер Дома культуры Владимир МИХАЙЛОВ.
Полицейские первого наукограда по результатам всех творческих конкурсов заняли второе место, уступив лишь полицейским из соседнего Малоярославецкого района.
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