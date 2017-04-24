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Жители Обнинска боятся замерзнуть в начале мая

24 апреля 2017
ЖКХ


Жители Обнинска боятся замерзнуть в начале мая

Апрель уже завершается, а погода в Обнинске очень холодная.

По ночам температура воздуха вообще минусовая. И многие жители наукограда сейчас опасаются, что 1 мая, как это обычно и происходит, коммунальщики отключат отопление. Как не крути, а отопительный сезон у нас традиционно длится с 1 октября до 1 мая. Одним словом, обнинцы боятся замерзнуть.

Но всех успокоил начальник аварийно-диспетчерской службы города Виктор БУТОРОВ.

– Не стоит волноваться по этому поводу, – заверил он. – Отопление в городе будет отключено только после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет держаться отметки не ниже +8 градусов по Цельсию. 

И даже в этом случае самовольно подачу тепла никто не прекратит. Необходимо будет дождаться соответствующего постановления администрации города. А пока по ночам наблюдаются заморозки, обе городские котельные будут функционировать в прежнем режиме. 

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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