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24 апреля 2017
Ну и ну!
У обнинского таксиста клиент угнал авто
Сейчас полицейские первого наукограда расследуют уголовное дело, где пострадавшим вступает водитель одной из служб такси.
Мужчина, закончив рабочий день, не досчитался в машине барсетки, где хранилась пластиковая карта и восемь тысяч рублей наличными.
Однако этот случай покажется всего лишь каплей в море, недавно клиент умудрился угнать у таксиста из под носа автомобиль. А начиналось все банально двадцатипятилетний обнинец вызвал машину, чтобы доехать из ночного клуба до дома на проспекте Ленина. Однако на финише выяснилось, что расплатиться за поездку он не может. Мужчина покинул салон автомобиля, водитель ринулся за ним, намереваясь заставить клиента расплатиться. Между ними завязалась драка, в ходе которой у таксиста из кармана выпали личные вещи. Пока он поднимал свое имущество, его оппонент, сел за руль такси и умчался в неизвестном направлении.
Водитель службы такси тут же сообщил о случившемся полицейским. Стражи порядка сработали оперативно и в одном из дворов на проспекте Ленина не только обнаружили машину, но и встретили выходившего из нее угонщика. Последний оказался ранее судим за кражи, поэтому в этот раз он прихватил с собой еще и планшет, который водитель такси хранил в салоне.
Автомобиль и личное имущество тут же было возвращено потерпевшему, а угонщику теперь грозит до семи лет лишения свободы.
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