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Под Обнинском чуть не погиб водитель иномарки

24 апреля 2017
Происшествия


Под Обнинском чуть не погиб водитель иномарки

Вчера под Обнинском случилась авария.

На 110 километре, в месте, где расположен мост через Протву, автомобиль «Рено Логан» на большой скорости врезался в разделительный отбойник.

Как рассказали спасатели обнинской службы МЧС, водитель «Рено» ехал со стороны Калуги. Внезапно его «подрезала» другая машина, и он не справился с управлением. Столкновение с препятствием оказалось настолько сильным, что мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в КБ № 8. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Да и сама машина повреждена настолько, что вряд ли ее удастся восстановить.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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