|
24 апреля 2017
Происшествия
Под Обнинском чуть не погиб водитель иномарки
Вчера под Обнинском случилась авария.
На 110 километре, в месте, где расположен мост через Протву, автомобиль «Рено Логан» на большой скорости врезался в разделительный отбойник.
Как рассказали спасатели обнинской службы МЧС, водитель «Рено» ехал со стороны Калуги. Внезапно его «подрезала» другая машина, и он не справился с управлением. Столкновение с препятствием оказалось настолько сильным, что мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в КБ № 8. Сейчас за его жизнь борются врачи.
Да и сама машина повреждена настолько, что вряд ли ее удастся восстановить.
Просмотров: 211
Последние новости из рубрики «Происшествия» и по тэгам #дтп, #фуры, #медики:
21 апреля 2017
В Обнинске несколько человек госпитализировали с отравлением!
Сразу три пожара случились в Обнинске на этой неделе по причине замыкания старой аварийной электропроводки.
21 апреля 2017
В Малоярославецком районе «Киевку» заволокло дымом
В редакцию портала Obninsk.Name обратились проезжающие по трассе М-3 Украина автомобилисты. Таким образом,
17 апреля 2017
Жителей Обнинска затопили из-за пожара
В ночь с субботы на воскресенье в Обнинске, на Гурьянова, 7, случился пожар. Полностью выгорела квартира
13 апреля 2017
Обнинец сначала бросился под колеса минивена, а потом чуть не избил его водителя велосипедом!
Вчера в Обнинске на улице Аксенова прямо на дороге чуть не подрались автомобилист и велосипедист. Иллюстрирующее
13 апреля 2017
В Обнинске такси въехало в «Приору»
Чуть более часа назад в Обнинске, в районе нового строительного комплекса «Циолковский», случилось ДТП.
14 апреля 2017
На ермолинском кладбище на могилы рухнула огромная ель
Вчера в соседнем с Обниском Ермолине случилось то, что чрезвычайным происшествием, конечно, не назовешь,
11 апреля 2017
В Обнинске начали поджигать мусоропроводы
В Обнинске увеличилось число обращений в службу 112 по поводу пожаров на дачных участках и в подъездах.
11 апреля 2017
В Обнинске экстренно эвакуировали жильцов многоэтажки
После череды терактов, которые прогремели в разных странах мира люди стали более настороженно относиться
11 апреля 2017
Глава Боровского района «засек» правонарушителей
Как известно, на территории Боровского района уже несколько недель как введено ограничение на передвижение
7 апреля 2017
Обнинский пенсионер потушил пожар, рискуя жизнью
Сегодня в районе 12 часов ночи в доме на пр. Ленина, 230 между первым и вторым этажом в результате короткого
Архив новостей
Самое оцененное
27 марта 2017
Калужского омбудсмена взимание платы на Киевке поставило в тупик
На днях свое недоумение по поводу того, как оплачивается
31 марта 2017
Лоточники шокировали покупателей бредовыми ценниками
То, что культура обнинской лоточной торговли достигла своего дна, жители
31 марта 2017
Ухудшение ситуации на платной Киевке ожидают к лету
Тема введения в действие платного режима на участке трассы М-3 Украина
Самое читаемое
Криминал
19 апреля 2017
Обнинец убит термосом прямо на автобусной остановке!
Благоустройство
12 апреля 2017
Отстойника маршруток на Привокзальной площади с завтрашнего дня не будет
Лента новостей
24 апреля 2017
В Обнинском велопробеге приняли участие две сотни человек
Обнинск...
24 апреля 2017
В Обнинске
В...
24 апреля 2017
Прокурор и глава администрации Боровского района решили сажать деревья вместе
В...
24 апреля 2017
Пассажиры маршруток «Обнинск-Малоярославец» жалуются, что их часто пересаживают
Очередная...
24 апреля 2017
Боровские депутаты отметили День местного самоуправления в Крыму
Депутаты...
21 апреля 2017
Житель Обнинска может сесть в тюрьму из-за кепки
Следственный...
21 апреля 2017
Обнинские полицейские блеснули талантами
Только...
21 апреля 2017
Балабановские УК опровергли принудительную установку светящихся табличек на многоэтажках
В...
21 апреля 2017
На одной из обнинских баз обнаружены запрещенные продукты
Вчера...
20 апреля 2017
Новый мост через Репинку уже становится похож на старый?
После...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
27
У страха глаза велики?
2
7
Обнинцы считают лукавством отчеты чиновников о растущей зарплате горожан!
3
5
В Обнинске зоозащитный центр «Новый ковчег» отказался помочь бездомному котенку!
4
4
Бюджет города может спасти возврат долгов
5
4
С 10 апреля плата за ОДН опять изменится
1
32
Жителей Олимпийской деревни агитируют против присоединения к Обнинску
2
27
У страха глаза велики?
3
23
Борцы с вредными привычками обнинцев получат 450 тысяч от города
4
21
Между обнинской властью и жителями Кабицыно состоялся конструктивный диалог
5
19
Обнинск и «совхоз «Боровский» поделили спорные деревни пополам!
1
32
Жителей Олимпийской деревни агитируют против присоединения к Обнинску
2
27
У страха глаза велики?
3
27
Прими участие в проекте «Народный доктор»!
4
23
Борцы с вредными привычками обнинцев получат 450 тысяч от города
5
21
Между обнинской властью и жителями Кабицыно состоялся конструктивный диалог
Доска объявлений
События
90
Компьютеры
307
Работа
1135
Недвижимость
2846
Авто-мото
453
Бытовая техника
359
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1054
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2426
Разное
1169
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.