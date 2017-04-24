Под Обнинском чуть не погиб водитель иномарки

В Обнинске увеличилось число обращений в службу 112 по поводу пожаров на дачных участках и в подъездах.

Чуть более часа назад в Обнинске, в районе нового строительного комплекса «Циолковский», случилось ДТП.

Обнинец сначала бросился под колеса минивена, а потом чуть не избил его водителя велосипедом!

Сразу три пожара случились в Обнинске на этой неделе по причине замыкания старой аварийной электропроводки.