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24 апреля 2017
Торговля
Палаточники на Аксенова чихать хотели на предупреждения администрации
Несколько недель назад предприниматели решили под шумок захватить солидный кусок городского тротуара, выставив там свой товар. На такую наглость сотрудники потребительского рынка транспорта и связи, надо отдать им должное, отреагировали мгновенно. Только вечером появились коробки, как утром следующего дня пришли проверяющие.
Представители администрации города заставили торговцев освободить городскую землю, а руководство универмага «Центральный» попросили навести порядок в своем «королевстве», так как торговые объекты находятся на их земле.
Однако как оказалось, палаточникам закон не писан, и предупреждения городской власти им по боку. В минувшую субботу они опять устроили шанхай на городской территории. Видимо посчитав, что их нужды здесь самые главные, торговцы выставили тару на тротуар, подальше от своей палатки, чтоб не мешала торговле.
Поток людей здесь по выходным достаточно большой и эта суббота исключением не стала, однако на такие мелочи бизнесменам, по-видимому, плевать, потому что скоро прямо на тротуар заехала газель, куда и погрузили часть тары, а оставшиеся ящики еще несколько часов красовались на тротуаре.
Такое хамское поведение – грубое нарушение прежде всего правил дорожного движения. Понятно, что полицейского рядом с киоском не поставишь, но вот камеры видеонаблюдения здесь работают круглосуточно, поэтому зафиксировать штраф сотрудникам правопорядка не составит труда. Теперь видимо осталось проштудировать закон, чтобы понять, как вручить владельцу грузовика, бесцеремонно заехавшего на тротуар, квитанцию со штрафом. Раз бизнесмены не понимают по-хорошему, настало время разговаривать с ними на языке денег, доступном для каждого предпринимателя.
По словам начальника ОГИБДД ОМВД России по городу Обнинску Алексея ИСАЕВА, законодательством допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда.
Однако законодательная грань между тем, что можно и тем чего нельзя всегда тонкая. Вряд ли у торговцев есть документы, подтверждающие, что машина заехала на тротуар за товаром, а не просто так. Поэтому сотрудники ГИБДД обещали уделить пристальное внимание этой территории и проверить соблюдение правил безопасности дорожного движения.
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