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В Боровском районе устроят засаду большегрузам

24 апреля 2017
Дороги


В Боровском районе устроят засаду большегрузам

СНесмотря на закон, запрещающий движение большегрузов в соседнем с Обнинском Боровском районе, складывается ощущение, что некоторым предпринимателям плевать с высокой колокольни на правила и запреты.

Как сообщили сотрудники полиции, только на прошлой неделе было составлено десять протоколов по большегрузам, три из которых за перевозку песка и щебня. Чаще всего грузовики едут на карьер в сторону деревни Комлево.

Руководитель районной администрации Илья ВЕСЕЛОВ в свою очередь попросил правоохранительные органы не расслабляться и увеличить количество рейдов, в том числе, так называемого засадного типа, особенно в вечернее и ночное время.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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