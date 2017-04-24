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Пассажиры маршруток «Обнинск-Малоярославец» жалуются, что их часто пересаживают

24 апреля 2017
Транспорт


Пассажиры маршруток «Обнинск-Малоярославец» жалуются, что их часто пересаживают

Очередная жалоба на частных пассажиропервозчиков сегодня в нашу редакцию поступила от местной жительницы Оксаны.

Правда, на этот раз претензия была адресована не городским маршруткам, а перевозчикам, осуществляющим междугородние рейсы.

- Я очень часто езжу из Обнинска в Малоярославец,- рассказывает Оксана. – Если кто не знает, то уточню, что маршрутки в этом направлении отправляются от двух точек – Аксеновская площадь и ТРК «Триумф Плаза». Я, как правило, уезжаю от «Плазы». В выходные, особенно в первой половине дня, маршрутки отправляются отсюда полупустые. И потому водители нашли выход (видимо, чтобы не терять в прибыли): они доставляют людей до Аксеновской площади, а там просят пересесть в другую маршрутку.

Благодаря таким транспортным «операциям» одно из последних путешествий в город воинской славы оказалось для девушки не совсем приятным.

- Мало того, что эти водители тратят время пассажиров, так еще и пересаживают людей в старые газели. Но самое возмутительное, что далеко не всегда вновь прибывшим пассажирам хватает места там, куда им предлагают пересесть, - уверяет Оксана. - В итоге люди, которые заплатили деньги и думали, что доберутся до пункта назначения с комфортом, вынуждены ехать стоя в старой рухляди. Со мной именно так и случилось. Это бардак какой-то и наплевательское отношение к пассажирам!

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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