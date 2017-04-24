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Мэр Обнинска потребовал у коммунальщиков усилить работу по ямочному ремонту

24 апреля 2017
Благоустройство


Мэр Обнинска потребовал у коммунальщиков усилить работу по ямочному ремонту

Вице-мэр по вопросам городского хозяйства Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ на планерке администрации рассказал о проделанной за неделю работе по благоустройству города.

Так, было собрано смета на 200 кубических метров, покрашено около 40 мусорных урн и туалет на улице Аксенова, также коммунальщики приступили к покраске бортового камня.

Что касается ямочного ремонта, то его общая площадь уже составила 450 квадратных метров. В данный момент эти работы в городе ведет только одна бригада, к которой на этой неделе присоединится вторая. При этом мэр Обнинска Владислав ШАПША потребовал коммунальщиков запустить и третью бригаду.

- Ямы пока у нас образуются быстрее, чем мы успеваем их заделывать. Пака работы много, но я уверен, что мы справимся с этой непростой задачей, - отметил Владислав Валерьевич.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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