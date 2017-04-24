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24 апреля 2017
Дороги
Дорогу на улице Борисоглебская реконструируют до конца этого года
Как рассказал на планерке администрации мэр Обнинска Владислав ШАПША, уже пятнадцатого мая региональное министерство дорожного хозяйства проведет конкурс среди подрядчиков на проведение реконструкции областной дороги по улице Борисоглебской.
- Обещания, которые были даны, - это не пустой звук и уже в этом году должны воплотиться в хорошую реконструированную дорогу, - отметил Владислав Валерьевич.
По словам Шапши, новая дорога будет включать в себя до четырех полос движения, тротуары, велосипедные дорожки и освещение.
- Единственное, там останется узкое горлышко дороги, идущей непосредственно по Белкино, но это результат многолетней хаотичной застройки, что проводилась там с 90-ых годов. Это уже невозможно исправить и решать проблему будем строительством радиальных дорог через Заовражье с выходом на улицу Гагарина и на проспект Ленина, продолжение которого мы начнем строить также в этом году, - рассказал мэр.
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