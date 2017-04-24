Обнинск
Новости
Дорогу на улице Борисоглебская реконструируют до конца этого года

24 апреля 2017
Дороги


Дорогу на улице Борисоглебская реконструируют до конца этого года

Как рассказал на планерке администрации мэр Обнинска Владислав ШАПША, уже пятнадцатого мая региональное министерство дорожного хозяйства проведет конкурс среди подрядчиков на проведение реконструкции областной дороги по улице Борисоглебской.

- Обещания, которые были даны, - это не пустой звук и уже в этом году должны воплотиться в хорошую реконструированную дорогу, - отметил Владислав Валерьевич.

По словам Шапши, новая дорога будет включать в себя до четырех полос движения, тротуары, велосипедные дорожки и освещение.

- Единственное, там останется узкое горлышко дороги, идущей непосредственно по Белкино, но это результат многолетней хаотичной застройки, что проводилась там с 90-ых годов. Это уже невозможно исправить и решать проблему будем строительством радиальных дорог через Заовражье с выходом на улицу Гагарина и на проспект Ленина, продолжение которого мы начнем строить также в этом году, - рассказал мэр.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 162
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Дороги» и по тэгам #дорога, #реконструкция, #мэр:


24 апреля 2017

В Боровском районе устроят засаду большегрузам
СНесмотря на закон, запрещающий движение большегрузов в соседнем с Обнинском Боровском районе, складывается...
21 апреля 2017

В поселке «Мирный» мечтают отремонтировать тротуар
Несмотря на то, что ремонтные работы в городских дворах еще не начались, во многих микрорайонах уже есть...
20 апреля 2017

На кабицынской дороге дороются до проблемы
На минувшей неделе автодорогу от Балабанова до Обнинска через Кабицыно боровское представительство АО...
17 апреля 2017

На кабицынской дороге ночью «повеселились» вандалы
Неприятный инцидент произошел минувшей ночью вдоль двух городских дорог: по улице Кабицынская и Университетская.
13 апреля 2017

В Обнинске такси въехало в «Приору»
Чуть более часа назад в Обнинске, в районе нового строительного комплекса «Циолковский», случилось ДТП.
14 апреля 2017

Карьерщики помогут заделать яму на Кончаловке
Как рассказал заместитель начальника МПКХ Дмитрий ФЕДОРОВ, в ближайшее время его предприятие приступит...
12 апреля 2017

Отстойника маршруток на Привокзальной площади с завтрашнего дня не будет
Исполнительный директор ООО «Привокзальный» Константин ЧИЧКИН сегодня отчитался перед мэром Обнинска...
11 апреля 2017

В Обнинске начали ремонтировать дворы
В Обнинске коммунальщики начали еще более активно заниматься ямочным ремонтом дорог. Как рассказал директор...
10 апреля 2017

Яму на Кончаловке огородили, но не отремонтировали
Бить тревогу водители, проезжающие через туннель близ Кончаловского кладбища, начали уже давно. Дело...
10 апреля 2017

Илья Веселов предложил дорожникам работать без выходных
Состояние дорожного полотна в соседнем с Обнинском Боровском районе является, пожалуй, бесконечной темой...


 Архив новостей

Лента новостей
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.