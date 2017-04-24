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24 апреля 2017
Общество
В Обнинске обновят Доску почета
В связи с этим предприятия и организации города подали в мэрию 35 заявок, хотя мест всего 28. Так что выбор членам конкурсной комиссии предстоит непростой.
Пока неизвестно, кому посчастливится украсить своими портретами улицу Лейпунского. Но уже есть информация, что восемь человек будут от научного сообщества, шесть – от образования, четыре – от малого и среднего бизнеса, трое – от ЖКХ, по два человека – от культуры и образования и последние трое представят другие сферы деятельности.
Всех этих людей отметят соответствующими дипломами.
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