В Обнинске за неделю проведено рекордной количество субботников!

На этой неделе в Обнинске прошло рекордное количество (29) субботников.Всего же за весенний период горожане и городские предприятия выходили наводить марафет на улицу более 70 раз, насобирав больше 800 «кубов» мусора.Активно на этой неделе наводили чистоту предприятия города. Убираться вышли сотрудники МП «Теплоснабжение», Колледжа технологий и услуг, «Руслифта», Городского центра занятости, «Хлебокомбината», «Сигнала», МРНЦ, Музыкальной школы №1, МКУ «Городское строительство», Колбасного завода, «Водоканала», ЗАО «Реалит», «Спецтехноцентра», ОНПП «Технология», «Хемофарма», МПКХ, «Самсунга», «Хоум кредита», а также контрольно-счетная палата, городская администрация и обнинские депутаты.

Набросились на мусор (с целью уничтожения естественно) и горожане. Наводить порядок в своих дворах вышли жители 39, 40, 51, 51А микрорайонов, Старого города, поселка Обнинское и Гурьянова, 23.





