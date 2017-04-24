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24 апреля 2017
Благоустройство
В Обнинске за неделю проведено рекордной количество субботников!
Всего же за весенний период горожане и городские предприятия выходили наводить марафет на улицу более 70 раз, насобирав больше 800 «кубов» мусора.
Активно на этой неделе наводили чистоту предприятия города. Убираться вышли сотрудники МП «Теплоснабжение», Колледжа технологий и услуг, «Руслифта», Городского центра занятости, «Хлебокомбината», «Сигнала», МРНЦ, Музыкальной школы №1, МКУ «Городское строительство», Колбасного завода, «Водоканала», ЗАО «Реалит», «Спецтехноцентра», ОНПП «Технология», «Хемофарма», МПКХ, «Самсунга», «Хоум кредита», а также контрольно-счетная палата, городская администрация и обнинские депутаты.
Набросились на мусор (с целью уничтожения естественно) и горожане. Наводить порядок в своих дворах вышли жители 39, 40, 51, 51А микрорайонов, Старого города, поселка Обнинское и Гурьянова, 23.
Жители Курчатова, 33, а также 38 микрорайона и сотрудники Клиники челюстно-лицевой хирургии убрали лесок между заправочной станцией и Курчатова, 80.
Но самый массовый субботник, организованный силами экологической общественности, прошел в Гурьяновском лесу. На него пришли более 530 человек.
Как отметила начальник Управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА, люди стали совершенно по-другому смотреть на проведение субботников.
- Даже предприятия, которые еще несколько лет назад спрашивали: «А почему мы должны это делать?», теперь охотно в участвуют в экологических акциях и спрашивают: «Когда снова пойдем?» Тем не менее, в городе осталось еще немало мест, где мы хотим убраться, - рассказала Еремина.
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