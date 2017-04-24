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В Обнинском велопробеге приняли участие две сотни человек

24 апреля 2017
Мероприятия


В Обнинском велопробеге приняли участие две сотни человек

Обнинск – город любителей велоспорта.

В очередной раз это доказал велопробег, собравший в минувшие выходные 200 участников.

Стартовали обнинцы на этот раз от Городского парка, а завершили свой маршрут у «Плазы».



Как рассказал начальник отдела по делам молодежи Александр ТКАЧЕНКО, на этом мероприятие не завершилось. Продолжил его конкурс «Безопасное колесо», в котором приняли участие 7 команд по пять человек, в каждой, а также акция по сбору денег для реабилитационного центра «Доверие» на покупку специального велосипеда для детей с ДЦП.
 
 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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