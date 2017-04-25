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Обнинск подведет спортивные итоги!

25 апреля 2017
Спорт


Обнинск подведет спортивные итоги!

Как рассказал председатель спорткомитета Константин ОЛУХОВ, с 19 по 21 апреля в Обнинске состоялся открытый турнир по художественной гимнастике «Нон-стоп».

Участие в нем приняли 150 спортсменов из 16 городов России.

Обнинские гимнастки в этих соревнованиях заняли шесть первых, четыре вторых и два третьих места.

А 22 апреля в Доме спорта прошел фестиваль циркового искусства «Фьюжн», в котором приняли участие 70 гимнастов из 14 городов России. Олухов отметил высокий уровень проведенного мероприятия. Что касается, количества участников, то его организаторы планируют практически удвоить в следующем году.

27 апреля всех любителей активного образа жизни ожидает важное событие. В этот день вспомнят обо всех спортивных достижениях Обнинска на традиционном мероприятии «Созвездие».

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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