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25 апреля 2017
Спорт
Обнинск подведет спортивные итоги!
Участие в нем приняли 150 спортсменов из 16 городов России.
Обнинские гимнастки в этих соревнованиях заняли шесть первых, четыре вторых и два третьих места.
А 22 апреля в Доме спорта прошел фестиваль циркового искусства «Фьюжн», в котором приняли участие 70 гимнастов из 14 городов России. Олухов отметил высокий уровень проведенного мероприятия. Что касается, количества участников, то его организаторы планируют практически удвоить в следующем году.
27 апреля всех любителей активного образа жизни ожидает важное событие. В этот день вспомнят обо всех спортивных достижениях Обнинска на традиционном мероприятии «Созвездие».
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