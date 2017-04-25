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25 апреля 2017
Благоустройство
В Обнинске приводят в порядок памятники и братские могилы
В частности, как рассказала начальник управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА, был проверен мемориальный комплекс «Вечный огонь», монумент «Они погибли за Родину», памятник генералу Наумову, первопроходцам атомного флота и т.д. Все работы по ремонту памятных знаков должны закончиться до конца этой недели.
Также сейчас активно ведутся реставрационные работы на территории обнинских захоронений солдат Великой отечественной Войны. По словам директора МП «Бюро ритуальных услуг» Вячеслава МИШУНИЧЕВА, уход за ними ведется в течение всего года. Тем не менее, перед праздником проводятся дополнительные работы по приведению их в надлежащее состояние, которые должны завершиться к 6-7 мая, а 8 мая на них будут возложены цветы.
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