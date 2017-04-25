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25 апреля 2017
Криминал
Участник массовой разборки в Обнинске, убивший человека, не признает своей вины
Следственным комитетом Обнинска предъявлено обвинение 32-летнему жителю Белоусова.
Мужчина обвиняется в убийстве, которое произошло еще осенью прошлого года.
По версии следствия, 12 сентября 2016-го года в одном из дворов на проспекте Маркса произошла стычка между двумя компаниями. Представители одной сделали замечание отдыхающим из второй «тусовки» за то, что те слишком громко слушали музыку. И, несмотря на выполненную просьбу, любители тишины продолжили разборку, которая впоследствии переросла в драку. Примечательно, что кулаки в ход пустили и представительницы прекрасного пола.
Однако на этом конфликт не закончился. Выяснять отношения молодые люди продолжили спустя три дня. На «стрелку», которая состояла в районе Киевской трассы, обе стороны пригласили своих знакомых. Однако разговор оппонентов зашел в тупик и перерос в массовую драку, в ходе которой один из участников достал пневматическое оружие и выстрелил в противника, который впоследствии скончался в больнице.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. Однако обвиняемый свою вину признавать отказывается.
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