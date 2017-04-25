Собственник балабановского «шанхая» взялся за переделку

Сегодня в соседнем с Обнинском Балабанове начались работы по реконструкции здания бывшего ресторана «Истья», прослывшего среди горожан «Шанхаем».Такое название здание, в котором поселились два сетевых магазина, получило из-за облепившего его множества торговых павильонов и лотков с мелким товаром. Учитывая, что здание находится на одной из центральных улиц города – Лесной, руководство муниципалитета неоднократно поднимало вопрос наведения порядка на этой частной территории.

В 2015 году собственник здания – обнинский бизнесмен Евгений МАКАРОВ, собирался провести глобальную реконструкцию, в ходе которой основное строение должно было приобрести современный внешний вид, а по его периметру – появиться торговые павильоны, оформленные в едином стиле.





