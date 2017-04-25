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В Обнинске к майским праздникам взмоют 1,5 тысячи флагов!

25 апреля 2017
Благоустройство


В Обнинске к майским праздникам взмоют 1,5 тысячи флагов!

С 17 апреля город начали готовить к майским праздникам.

Как рассказала начальник отдела дизайна Оксана ГРИЦУК, элементы оформления уже появились в Обнинске. Так, праздничные флаги уже развеваются на уличных опорах освещения на проспекте Маркса, вдоль Парка победы расположились полусферы из ярко-желтых полотен. На улице Жукова установлены световые консоли со светящимися звездами, а вот флаговые группы в виде шаров переместились с Треугольной площади на круговое пересечение улиц Белкинской и Гагарина в районе памятника «МИГ-29».

В конце прошлой недели декорации из флагов появились на проспекте Ленина вдоль домов №97 и 99, а также в районе городского фонтана.

Как отметила Оксана Грицук, основные работы по оформлению только начались. На днях на разделительной полосе проспекта Маркса появятся праздничные полотна, на «плазовском» кругу займет свое привычное место конструкция с российским триколором. А в районе дома №13 пол улице Курчатова установят флаговую группа из 16 декоративных полотен.

Со 2 по 5 мая на улице Жукова смонтируют объемные арки из звезд.

- Кульминацией же праздничного оформления станут новые флаговые группы на опорах освещения, установленные по своеобразному треугольному маршруту: улица Мира – проспект Ленина – улица Курчатова. Его центром, а также местом проведения различных мероприятий в честь дня Победы является мемориальный комплекс «Вечный огонь». В этом году у нас появится новый макет флаговой группы, которую мы там и разместим. Здесь же на этой неделе появятся флаги с георгиевской лентой, - рассказала Грицук.

Таким образом, в Обнинске к майским праздникам размесят более 1,5 тысяч флагов и 200 декоративных элементов.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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