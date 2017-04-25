|
25 апреля 2017
Благоустройство
Обнинцы включили весну
Каждые выходные социальные сети пестрят фотографиями с той или иной «масштабной чистки».
Так, например общественное движение «В одном дворе» на 51-м микрорайоне провело уже семь субботников. В свои руки здесь это дело взяла хрупкая девушка Светлана ЛУКЬЯНЕНКО, хорошо известная горожанам по истории дольщиков «СУ-155».
-Ещё месяц назад, я не думала о том, что буду проводить целую серию субботников на 51-м квартале, - рассказывает Светлана.- Изначально хотелось привести в порядок свой двор, так как наша детская площадка была в ужасающем состоянии - битые стекла и мусор лежали повсюду.
И жители дома поддержали Светлану, выйдя на уборку. Сегодня Лукьяненко вспоминает, что субботник стал началом крепкой дружбы, здесь она познакомилась с Евгенией СОБОЛЕВОЙ - начальником отдала по работе с населением администрации Обнинска и депутатом Евгением ХАЛЕЦКИМ. Общаясь, единомышленники привели двор в порядок, собрав рекордное количество мусора. Только вдумайтесь, с одного двора было вывезено 60 мешков!
- Евгения Соболева убиралась тогда вместе с нами. Уже не помню как именно, но у нас зашёл разговор и о её дворе, а он как раз находится за нашим, тогда мы договорились, что в следующие выходные организуем субботник там. И через неделю мы все осуществили!- говорит Светлана.
Сегодня активная горожанка уже стала координатором общественного движения «В одном дворе» в 51-м микрорайоне, а так же руководит проектом «Включай весну!». Впереди у обнинских активистов еще четыре субботника во дворах по улицам Ленина и Гагарина.
- И тут дело не столько в чистоте дворов, к сожалению, через неделю можно убираться снова, а в сплочении людей для дальнейшей организации совместных действий, - уверена Светлана Лукьяненко.- На субботниках выявляются проблемы каждого дома, двора, так же легко найти лидера, с которым можно взаимодействовать при решении других задач, направленных на улучшение жизни.
27 апреля активисты планируют заняться посадкой деревьев во дворе дома номер восемь по улице Энгельса, а 29 апреля навести чистоту рядом с домами 224, 226, 228, 230 по проспекту Ленина. Поучаствовать в этих мероприятиях могут все желающие.
Просмотров: 161
Последние новости из рубрики «Благоустройство» и по тэгам #субботник, #общественный организации, #уборка:
25 апреля 2017
В Обнинске приводят в порядок памятники и братские могилы
В преддверии майских праздников обнинские коммунальщики провели состояние всех памятников в городе, посвященных
25 апреля 2017
В Обнинске к майским праздникам взмоют 1,5 тысячи флагов!
С 17 апреля город начали готовить к майским праздникам. Как рассказала начальник отдела дизайна Оксана
25 апреля 2017
В Обнинске стартует конкурс по замене остановочных павильонов
Об этом порталу Obninsk.Name рассказала начальник отдела городского дизайна и рекламы Оксана ГРИЦУК.
24 апреля 2017
Мэр Обнинска потребовал у коммунальщиков усилить работу по ямочному ремонту
Вице-мэр по вопросам городского хозяйства Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ на планерке администрации рассказал о проделанной
24 апреля 2017
В Обнинске за неделю проведено рекордной количество субботников!
На этой неделе в Обнинске прошло рекордное количество (29) субботников. Всего же за весенний период горожане
25 апреля 2017
Мэр Обнинска доволен работой коммунальщиков по спиливанию деревьев
За прошедшую неделю в городе был зафиксирован один случай усиленного порыва ветра, который, впрочем,
25 апреля 2017
Собственник балабановского «шанхая» взялся за переделку
Сегодня в соседнем с Обнинском Балабанове начались работы по реконструкции здания бывшего ресторана «Истья»,
24 апреля 2017
Пассажиры маршруток «Обнинск-Малоярославец» жалуются, что их часто пересаживают
Очередная жалоба на частных пассажиропервозчиков сегодня в нашу редакцию поступила от местной жительницы
21 апреля 2017
Обнинцы заподозрили газовщиков в мошенничестве
Страсти вокруг новых квитанций за обслуживание газового оборудования не утихают в Обнинске. Разобравшись,
21 апреля 2017
В Обнинске обновили лавочки
Не так давно жители Обнинска обратились в администрацию города с просьбой обновить лавочки в скверах
Архив новостей
Самое оцененное
27 марта 2017
Калужского омбудсмена взимание платы на Киевке поставило в тупик
На днях свое недоумение по поводу того, как оплачивается
31 марта 2017
Лоточники шокировали покупателей бредовыми ценниками
То, что культура обнинской лоточной торговли достигла своего дна, жители
31 марта 2017
Ухудшение ситуации на платной Киевке ожидают к лету
Тема введения в действие платного режима на участке трассы М-3 Украина
Самое читаемое
Криминал
19 апреля 2017
Обнинец убит термосом прямо на автобусной остановке!
ЖКХ
13 апреля 2017
В Обнинске наступила «газовая» неразбериха
Лента новостей
25 апреля 2017
Геннадий Скляр рассказал о своей активной международной деятельности
Депутат...
25 апреля 2017
В Балабанове дан приказ «выселять» неплательщиков с муниципального рынка
Месяц...
25 апреля 2017
Продукция обнинского предприятия полетит на Марс
Обнинское...
25 апреля 2017
Чистая вода в Боровске появится через две недели
Несмотря...
25 апреля 2017
Участник массовой разборки в Обнинске, убивший человека, не признает своей вины
Следственным...
25 апреля 2017
В Обнинске управляющие компании создают проблемы аварийной службе и диспетчерам 112
В...
24 апреля 2017
В Обнинском велопробеге приняли участие две сотни человек
Обнинск...
24 апреля 2017
В Обнинске
В...
24 апреля 2017
Прокурор и глава администрации Боровского района решили сажать деревья вместе
В...
24 апреля 2017
Боровские депутаты отметили День местного самоуправления в Крыму
Депутаты...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
27
У страха глаза велики?
2
5
В Обнинске зоозащитный центр «Новый ковчег» отказался помочь бездомному котенку!
3
4
Бюджет города может спасти возврат долгов
4
4
С 10 апреля плата за ОДН опять изменится
5
3
Обещанного три года ждут?
1
32
Жителей Олимпийской деревни агитируют против присоединения к Обнинску
2
27
У страха глаза велики?
3
23
Борцы с вредными привычками обнинцев получат 450 тысяч от города
4
21
Между обнинской властью и жителями Кабицыно состоялся конструктивный диалог
5
19
Обнинск и «совхоз «Боровский» поделили спорные деревни пополам!
1
32
Жителей Олимпийской деревни агитируют против присоединения к Обнинску
2
27
У страха глаза велики?
3
27
Прими участие в проекте «Народный доктор»!
4
23
Борцы с вредными привычками обнинцев получат 450 тысяч от города
5
21
Между обнинской властью и жителями Кабицыно состоялся конструктивный диалог
Доска объявлений
События
90
Компьютеры
307
Работа
1136
Недвижимость
2846
Авто-мото
453
Бытовая техника
359
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1054
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2426
Разное
1169
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.