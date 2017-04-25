Обнинцы включили весну

О том, что горожане активно участвуют в субботниках, пожалуй, можно и не говорить.Каждые выходные социальные сети пестрят фотографиями с той или иной «масштабной чистки».

Так, например общественное движение «В одном дворе» на 51-м микрорайоне провело уже семь субботников. В свои руки здесь это дело взяла хрупкая девушка Светлана ЛУКЬЯНЕНКО, хорошо известная горожанам по истории дольщиков «СУ-155».







-Ещё месяц назад, я не думала о том, что буду проводить целую серию субботников на 51-м квартале, - рассказывает Светлана.- Изначально хотелось привести в порядок свой двор, так как наша детская площадка была в ужасающем состоянии - битые стекла и мусор лежали повсюду.

И жители дома поддержали Светлану, выйдя на уборку. Сегодня Лукьяненко вспоминает, что субботник стал началом крепкой дружбы, здесь она познакомилась с Евгенией СОБОЛЕВОЙ - начальником отдала по работе с населением администрации Обнинска и депутатом Евгением ХАЛЕЦКИМ. Общаясь, единомышленники привели двор в порядок, собрав рекордное количество мусора. Только вдумайтесь, с одного двора было вывезено 60 мешков!







- Евгения Соболева убиралась тогда вместе с нами. Уже не помню как именно, но у нас зашёл разговор и о её дворе, а он как раз находится за нашим, тогда мы договорились, что в следующие выходные организуем субботник там. И через неделю мы все осуществили!- говорит Светлана.Сегодня активная горожанка уже стала координатором общественного движения «В одном дворе» в 51-м микрорайоне, а так же руководит проектом «Включай весну!». Впереди у обнинских активистов еще четыре субботника во дворах по улицам Ленина и Гагарина.

- И тут дело не столько в чистоте дворов, к сожалению, через неделю можно убираться снова, а в сплочении людей для дальнейшей организации совместных действий, - уверена Светлана Лукьяненко.- На субботниках выявляются проблемы каждого дома, двора, так же легко найти лидера, с которым можно взаимодействовать при решении других задач, направленных на улучшение жизни.







27 апреля активисты планируют заняться посадкой деревьев во дворе дома номер восемь по улице Энгельса, а 29 апреля навести чистоту рядом с домами 224, 226, 228, 230 по проспекту Ленина. Поучаствовать в этих мероприятиях могут все желающие.