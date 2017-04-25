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25 апреля 2017
ЖКХ
Чистая вода в Боровске появится через две недели
Несмотря на то, что в соседнем с Обнинском Боровске недавно провели чистку воды при помощи специальных реагентов, прозрачнее от этого она, к сожалению, не стала.
На первых порах боровчане уж было спокойно выдохнули, но вскоре ржавчина снова потекла из кранов.
Сотрудники ГП «Калугаоблводоканал» объяснили ситуацию тем, что на трубах скопилось много железа и даже несмотря на двухнедельную промывку системы, полностью добиться чистой воды не удалось. Поэтому сейчас жителям Боровска советуют просто запастись терпением и обещают, что через две-три недели из кранов будет стабильно течь вода надлежащего качества.
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